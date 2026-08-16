Drona care a pătruns, duminică dimineață, în spațiul aerian al României și a fost doborâtă în județul Galați a survolat timp de 18 minute teritoriul Republicii Moldova, potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău.

Reprezentanții Ministerului Apărării din Republica Moldova au anunțat că aparatul a fost detectat de sistemele de supraveghere a spațiului aerian la ora 04:31. Potrivit instituției, drona era de tip Shahed 138 (Geran 2) și venea din localitatea ucraineană Cotlovina, regiunea Reni.

Aparatul a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova prin satul Etulia din Găgăuzia. La ora 04:40, o patrulă a Poliției de Frontieră a auzit drona în direcția localităților Cișmichioi, din Republica Moldova, și Dolinskoe, din Ucraina.

Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, drona a ieșit din spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 04:49, prin localitatea Slobozia Mare, raionul Cahul. Aparatul s-a îndreptat apoi spre localitatea Șivița, din județul Galați.

„Potrivit informaţiilor iniţiale, obiectul zburător a trecut neautorizat spaţiul aerian al ţării în urma atacurilor aeriene ale Federaţiei Ruse în Ucraina”, a transmis Ministerul Apărării de la Chișinău.

Astfel, aparatul a survolat teritoriul Republicii Moldova timp de aproximativ 18 minute înainte de a intra în România.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că aparatul a intrat duminică dimineață în spațiul aerian național dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați.

Sistemele de supraveghere ale MApN au detectat dispozitivul la ora 04:44.