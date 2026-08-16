Drona doborâtă în județul Galați a zburat timp de 18 minute deasupra Republicii Moldova. Concluziile oficialilor de la Chișinău
- Mădălina Sfrijan
- 16 august 2026, 16:19
Drona care a pătruns, duminică dimineață, în spațiul aerian al României și a fost doborâtă în județul Galați a survolat timp de 18 minute teritoriul Republicii Moldova, potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău.
Noi detalii legate de drona doborâtă pe raza județului Galați
Reprezentanții Ministerului Apărării din Republica Moldova au anunțat că aparatul a fost detectat de sistemele de supraveghere a spațiului aerian la ora 04:31. Potrivit instituției, drona era de tip Shahed 138 (Geran 2) și venea din localitatea ucraineană Cotlovina, regiunea Reni.
Aparatul a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova prin satul Etulia din Găgăuzia. La ora 04:40, o patrulă a Poliției de Frontieră a auzit drona în direcția localităților Cișmichioi, din Republica Moldova, și Dolinskoe, din Ucraina.
Drona a părăsit Republica Moldova la ora 04:49
Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, drona a ieșit din spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 04:49, prin localitatea Slobozia Mare, raionul Cahul. Aparatul s-a îndreptat apoi spre localitatea Șivița, din județul Galați.
„Potrivit informaţiilor iniţiale, obiectul zburător a trecut neautorizat spaţiul aerian al ţării în urma atacurilor aeriene ale Federaţiei Ruse în Ucraina”, a transmis Ministerul Apărării de la Chișinău.
Astfel, aparatul a survolat teritoriul Republicii Moldova timp de aproximativ 18 minute înainte de a intra în România.
Drona a fost detectată și de sistemele MApN
Ministerul Apărării Naționale a anunțat că aparatul a intrat duminică dimineață în spațiul aerian național dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați.
Sistemele de supraveghere ale MApN au detectat dispozitivul la ora 04:44.