Eurodeputata Diana Iovanovici Șoșoacă i-a transmis miercuri mesaje de felicitare președintelui rus Vladimir Putin, cu ocazia zilei sale de naștere. Președinta SOS România a publicat pe paginile sale oficiale două imagini realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, însoțite de mesaje în limba rusă și în engleză.

Vladimir Putin împlinește miercuri 74 de ani și se află la conducerea Rusiei, în diferite funcții, de aproximativ 27 de ani. Mesaje de felicitare au venit și din afara Rusiei, între cei care i-au transmis urări numărându-se liderul Belarusului, Aleksandr Lukașenko, și liderul nord-coreean Kim Jong-un. În spațiul public din România, Diana Șoșoacă s-a remarcat prin mesajele publicate pe conturile sale oficiale.

Șoșoacă nu s-a limitat la o singură postare. Eurodeputata a publicat două imagini realizate cu ajutorul unor instrumente de inteligență artificială, în care apare alături de Vladimir Putin.

În prima postare, mesajul transmis a fost: „La mulți ani, domnule președinte”. Textul a fost publicat direct în limba rusă.

Ulterior, Diana Șoșoacă a publicat o a doua imagine în care apare alături de liderul de la Kremlin, de această dată însoțită de un mesaj în limba engleză.

Eurodeputata i-a urat lui Putin „Sănătate, putere și succes în toate obiectivele propuse”.

Pe plan internațional, Vladimir Putin a primit mesaje de felicitare din partea mai multor lideri.

Aleksandr Lukașenko i-a transmis urări cu ocazia împlinirii vârstei de 74 de ani, iar Kim Jong-un i-a trimis, la rândul său, un mesaj de felicitare.

În textul-sursă sunt menționați, de asemenea, politicieni pro-ruși din Republica Moldova printre cei care i-au transmis mesaje liderului de la Kremlin.

Diana Șoșoacă a avut în ultimii ani mai multe apariții și luări de poziție legate de Rusia.

Eurodeputata a mers în repetate rânduri la Ambasada Rusiei din București și a efectuat inclusiv deplasări la Moscova.

În timpul vizitelor în capitala rusă, aceasta a făcut declarații elogioase despre oraș și despre poporul rus.

În spațiul public, Șoșoacă a fost asociată în mai multe rânduri cu mesaje favorabile Rusiei, iar adversarii săi politici și o parte a presei au acuzat-o de promovarea unor narațiuni apropiate de propaganda Kremlinului.