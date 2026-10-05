Președinta S.O.S. România, Diana Iovanovici Șoșoacă, a declarat luni, după întâlnirea cu președintele Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni, că formațiunea este dispusă să discute cu toate forțele politice pentru formarea unui Guvern pe care îl consideră necesar pentru ieșirea României din criză. Ea a spus că, întrebată cine ar trebui să conducă Executivul, a indicat-o pe ea însăși.

Șoșoacă a precizat că discuția cu șeful statului a durat 34 de minute și că i-a transmis acestuia că nu îl recunoaște ca președinte.

Lidera S.O.S. România a afirmat că, în opinia sa, România are nevoie de un Guvern, după ce negocierile purtate cu partidele nu au dus la o soluție.

„Suntem în Kafka, în teoria absurdului. Și atunci ne trebuie un guvern. Cine să-l facă? Să știți că în toate negocierile pe care le-am avut cu absolut toate partidele, n-am auzit pe unul să spună ceva de interesul național de România. Ci ce funcții vrei tu, cine vrei să fie subsecretar de stat, nu putem să-ți dăm ministru, nu putem să-ți dăm vice-priministru, nu putem să-ți dăm, dar îți dăm la agenții, dar nu știu ce. Păi bine, care agenții? Că alea interesante le țineți voi, ca să le rupeți în două și să le vindeți străinilor. Și atunci, evident că ne trebuie un guvern”, a spus Diana Șoșoacă.

Ea a adăugat că i-a transmis lui Nicușor Dan că S.O.S. România poate discuta cu toate formațiunile politice pentru constituirea unui Guvern.

„Având în vedere situația dezastruoasă a României, în acest moment (...) sunt capabilă și suntem capabili să discutăm cu absolut toate forțele politice, să facem un guvern să scoatem țara din criză, nu să o băgăm în criză”, a mai declarat lidera S.O.S. România.

Potrivit declarației sale, președintele a întrebat-o cine ar trebui să conducă viitorul Guvern. Diana Șoșoacă a spus că răspunsul său a fost chiar numele propriu.

„M-a întrebat cine să conducă guvernul, doamna Diana Șoșoacă? Păi doamna Șoșoacă, pentru că e singura care mai ține piept unui sistem și care are curajul să facă ceea ce trebuie”, a afirmat aceasta.

Șoșoacă a susținut apoi că un Guvern condus de ea nu ar primi voturile parlamentarilor și a lansat acuzații la adresa acestora.

„Evident că nu va vota nimeni un guvern condus de Șoșoacă, pentru că toți ăia din Parlament vor ajunge la pușcărie, unde își vor plăti singuri zilele de pușcărie, și li se vor confisca averile. Pentru că nu noi am furat, nici voi, ci ei. Ăsta este adevărul”, a spus președinta S.O.S. România.

Diana Șoșoacă a declarat că formațiunea își dorește organizarea de alegeri anticipate, însă a susținut că actualul cadru constituțional nu permite unui Guvern demis, aflat în regim interimar, să organizeze scrutinul.

Ea a afirmat că termenul de „interimar” nu ar exista în Constituția României și că, din acest motiv, este necesară mai întâi formarea unui Guvern.

În declarația făcută după consultări, Diana Șoșoacă a făcut referire și la decizia Curții Constituționale prin care candidatura sa la alegerile prezidențiale din 2024 a fost respinsă.

„Ironia sorții este că astăzi, 5 octombrie 2026, se împlinesc exact doi ani de zile de la actul de lovitură de stat, exercitat de către Curtea Constituțională, prin care, pentru prima dată în istorie, un om care nu a fost condamnat și interzis de o instanță să mai participe la alegeri, a fost oprit să mai candideze, i s-a anulat candidatura pentru delict de opinie”, a declarat ea.

Șoșoacă a legat ulterior acea decizie de anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie și a spus că decizia CCR în cazul său ar fi creat un precedent.

„Evident că după aceea, 6 decembrie a urmat normal, pentru că aveau nevoie de precedent. Precedentul Diana Șoșoacă. Îmi pare rău că sunt precedent pentru aceste lucruri”, a spus lidera S.O.S. România.

Ea a mai susținut că, dacă acele evenimente nu s-ar fi produs, ar fi putut ocupa funcția de președinte și a făcut referire la libertatea jurnaliștilor de a critica partidele politice.

Diana Șoșoacă a venit la Palatul Cotroceni îmbrăcată în negru. Înaintea întâlnirii cu președintele, ea a publicat pe Facebook mesajul: „LA COTROCENI! DEMOCRATIA A MURIT! TRĂIASCĂ REGINA! REGINA POATE FACE ORICE MUTARE! MAI ALES SĂ SALVEZE REGELE! ....INCLUSIV SĂ ELIMINE NEBUNUL DIN JOC!”

Consultările de luni au fost convocate de Nicușor Dan pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru, după ce Parlamentul a respins, la 30 septembrie, Guvernul propus de Siegfried Mureșan.