Prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu a declarat, luni, după consultările de la Palatul Cotroceni, că formațiunea a reiterat în cadrul discuțiilor cu președintele Nicușor Dan că soluția pentru ieșirea din criza politică o reprezintă alegerile anticipate.

Dungaciu a spus că delegația AUR nu a reușit să aibă un dialog despre modalitățile prin care România ar putea ieși din actuala situație politică și a susținut că un guvern format în actualele condiții nu ar funcționa.

„Din păcate nu am reușit să avem un dialog despre cum putem să ieșim din această criză. Războiul acesta continuă, că e al președinției, sau al altcuiva, dar constatăm că acest război este menținut. Am reiterat ideea că soluția pentru noi sunt anticipatele pentru că România cu un guvern de strânsură nu va funcționa”, a declarat Dan Dungaciu.

Prim-vicepreședintele AUR a criticat și rolul președintelui în actuala situație politică, afirmând că nu consideră că discuțiile de la Cotroceni vor produce soluții.

„Nu plecăm cu gândul că Cotroceniul poate să producă soluții. Președintele este un factor de blocaj”, a declarat Dungaciu.

La rândul său, senatorul AUR Petrișor Peiu l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan de o „deraiere de la democrație” în timpul discuțiilor de la Palatul Cotroceni.

Peiu a susținut că i-a cerut președintelui să oprească ceea ce el a numit „degradarea instituției prezidențiale” și a afirmat că Nicușor Dan ar fi acuzat AUR că se află în afara curentului euroatlantic.

„I-am spus că trebuie să stopeze degradarea instituției prezidențiale prin rostogolirea unor minciuni. Ne-a acuzat că am fi în afara curentului euroatlantic. I-am reproșat că a început cu un atac nedemn la adresa unui partid. L-am somat să aleagă dacă vrea să fie și președinte și Parlament. A fost un moment în care i-am reproșat deraierea de la democrație”, a afirmat Petrișor Peiu.

Reprezentanții AUR au transmis astfel, după consultările de la Cotroceni, că susțin organizarea de alegeri anticipate și au criticat modul în care președintele Nicușor Dan gestionează actuala situație politică.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni, după consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că social-democrații au solicitat mandatul pentru funcția de prim-ministru, iar el este nominalizarea partidului.

„PSD, ca principalul partid din Parlament, a solicitat președintelui mandatul de prim-ministru. Nominalizarea sunt eu, așa cum știți, și această nominalizare a fost făcută în urmă cu câteva săptămâni”, a declarat Sorin Grindeanu după întâlnirea cu șeful statului.

Liderul PSD a spus că partidul își dorește să facă parte din soluția pentru ieșirea din blocajul politic și a transmis că social-democrații vor un guvern format rapid.

Sorin Grindeanu a precizat că PSD își dorește formarea cât mai rapidă a unui guvern, care să poată adopta o rectificare bugetară și să înceapă pregătirea bugetului pentru 2027.

„PSD își dorește să avem rapid un guvern, un guvern care să facă rectificare, să facă bugetul anul acesta, astfel încât să intrăm în 2027 cu un buget nou”, a spus liderul social-democrat.

El a mai precizat că PSD a transmis încă din primăvară că dorește o schimbare a direcției de administrare a țării.

Consultările de la Cotroceni au loc în contextul crizei politice care a urmat căderii Guvernului Bolojan. Președintele Nicușor Dan a convocat luni partidele parlamentare pentru o nouă rundă de discuții în vederea desemnării unui prim-ministru.

Sorin Grindeanu a criticat politica de austeritate asociată de PSD cu guvernarea lui Ilie Bolojan și a susținut că aceasta nu reprezintă o soluție pentru România.

„Austeritatea pe care a impus-o Ilie Bolojan nu este o soluție”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a susținut că această politică a dus, în opinia sa, la scădere economică, la creșterea inflației, la reducerea consumului și a investițiilor și la creșterea numărului de șomeri.

„Această austeritate a dus la scădere economică, la cea mai mare inflație din Europa, la scăderea consumului 12 luni consecutiv, la 70.000 de șomeri în plus, la scăderea investițiilor directe în România”, a afirmat președintele PSD.

El a spus că social-democrații consideră greșit modul în care este administrat în prezent guvernul și că această direcție trebuie schimbată.

Liderul PSD a susținut că partidul este dispus să participe la găsirea unei soluții politice și a precizat că social-democrații nu au stabilit „linii roșii” care să împiedice formarea unei majorități.

„Încă o dată vă spun că ne dorim să fim parte a soluției. Nu avem linii roșii pe care alții le au. Sigur, susținem soluții din care facem parte”, a declarat Grindeanu.

El a mai spus că PSD nu a exclus formarea unor majorități politice și că social-democrații își doresc o soluție rapidă pentru depășirea blocajului.

„Îmi doresc rapid și noi dorim rapid să avem această soluție. O soluție care să ne scoată din acest blocaj politic și să schimbe direcția țării”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a transmis astfel că formațiunea își menține solicitarea pentru funcția de prim-ministru și nominalizarea sa pentru această poziție.