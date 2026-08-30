Kim Jong Un a schimbat conducerea militară a Coreei de Nord și l-a înlocuit pe ministrul Apărării, No Kwang Chol, într-o remaniere decisă în cadrul unei reuniuni a Comisiei Militare Centrale a Partidului Muncitorilor, desfășurată sâmbătă, potrivit agenției Yna.

În locul său a fost numit Kim Song Gi, până acum director al Biroului Politic General al Armatei Populare Coreene. Schimbările au loc într-o perioadă în care Phenianul își accelerează programele de modernizare militară și își reorganizează structurile de apărare.

Potrivit KCNA, No Kwang Chol nu a fost doar înlocuit din funcția de ministru al Apărării, ci și îndepărtat din conducerea centrală a Partidului Muncitorilor din Coreea.

El a primit o nouă funcție, fiind numit prim-adjunct al directorului Departamentului pentru Industria Munițiilor, una dintre structurile importante pentru dezvoltarea și producția de armament.

Decizia a fost luată în timpul celei de-a doua reuniuni a celei de-a noua Comisii Militare Centrale a partidului, prezidată de Kim Jong Un.

Presa de stat a transmis că reuniunea a discutat și aprobat „planuri de reorganizare structurală” pentru dezvoltarea viitoare a sistemului de apărare al Coreei de Nord.

Noul ministru al Apărării, Kim Song Gi, conducea anterior Biroul Politic General al Armatei Populare Coreene, o structură cu un rol important în supravegherea politică și ideologică a forțelor armate.

Remanierea îl aduce într-una dintre cele mai importante funcții militare din regimul condus de Kim Jong Un.

În același timp, un alt oficial de rang înalt, Pak Jong Chon, a revenit în prim-planul conducerii militare. El a fost numit vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale și membru al Biroului Politic al partidului.

Mai multe promovări au fost anunțate în cadrul aceleiași reorganizări.

Separat de reuniunea militară, KCNA a relatat că Kim Jong Un s-a întâlnit sâmbătă cu oameni de știință, cercetători și oficiali implicați în programele de apărare ale țării.

Aceștia au primit distincții naționale pentru contribuția la dezvoltarea unor noi sisteme de armament și la îmbunătățirea performanțelor tehnologiei militare.

Agenția nord-coreeană a afirmat că cercetătorii au contribuit la rezolvarea unor probleme științifice și tehnologice importante în dezvoltarea unor noi sisteme de luptă, fără să ofere detalii despre armele vizate.

La sfârșitul lunii iunie, Kim Jong Un asistase deja la testarea unui nou sistem de lansatoare multiple de rachete cu rază extinsă și a unor sisteme de artilerie.

Schimbările din conducerea militară de la Phenian au loc la scurt timp după încheierea exercițiilor militare comune dintre Statele Unite și Coreea de Sud.

Coreea de Nord critică în mod constant astfel de exerciții și susține că acestea reprezintă pregătiri pentru o posibilă invazie. În acest an, manevrele au primit o atenție suplimentară după ce administrația americană a decis reducerea duratei unor exerciții, în contextul încercărilor de relansare a dialogului cu Phenianul.

Președintele american Donald Trump a exprimat în ultimele zile interesul pentru reluarea contactelor cu Kim Jong Un. Coreea de Nord nu a dat însă semne clare că ar fi pregătită să revină la negocieri.

În paralel, Phenianul a criticat recent aprobarea de către Washington a unei vânzări de armament către Coreea de Sud și programele americane dedicate documentării situației drepturilor omului din Coreea de Nord.

Remanierea confirmă importanța pe care Kim Jong Un o acordă reorganizării conducerii militare într-un moment în care Coreea de Nord investește în modernizarea armamentului și în dezvoltarea unor noi sisteme militare.

Înlocuirea ministrului Apărării și promovarea unor oficiali aflați în structurile de conducere ale partidului și armatei arată că Phenianul continuă să ajusteze aparatul militar și politic care gestionează programele sale de apărare.