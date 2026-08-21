Coreea de Nord a lansat joi, 20 august, aproximativ 10 rachete balistice cu rază scurtă de acțiune spre apele din largul coastei sale estice, potrivit armatei sud-coreene, într-un moment în care SUA și Coreea de Sud desfășoară exerciții militare comune, potrivit Associated Press.

Lansările au avut loc la o zi după ce Phenianul a respins decizia Washingtonului de a reduce amploarea exercițiilor, considerată de administrația Trump o posibilă deschidere pentru reluarea dialogului cu Kim Jong Un.

Șefii Statului Major Interarme din Coreea de Sud au transmis că rachetele au fost lansate în jurul orei locale 17:00, din regiunea capitalei Phenian, și au parcurs aproximativ 300 de kilometri înainte de a cădea în mare.

Japonia a anunțat, de asemenea, că a detectat ceea ce a fost considerat o lansare de rachetă din Coreea de Nord.

Coreea de Sud și SUA desfășoară în această perioadă exercițiul anual Ulchi Freedom Shield, destinat consolidării capacității comune de răspuns în cazul unei agresiuni nord-coreene.

Exercițiul a fost însă redus după ce președintele american Donald Trump a cerut Pentagonului să diminueze substanțial participarea SUA. Durata și amploarea unor activități au fost reduse, iar unele exerciții de teren au fost anulate.

Washingtonul și Seulul susțin că aceste exerciții au caracter defensiv. Phenianul le consideră însă o repetiție pentru o eventuală invazie și reacționează frecvent prin teste de rachete.

Cu o zi înaintea lansărilor, Kim Yo Jong, sora și una dintre cele mai influente persoane din conducerea Coreei de Nord, a respins reducerea exercițiilor militare.

Ea a susținut că diminuarea duratei și dimensiunii exercițiilor nu le schimbă caracterul „provocator și agresiv” și a transmis că Washingtonul nu ar trebui să interpreteze această măsură drept o dovadă suficientă de bună-credință.

În același timp, Kim Yo Jong a descris relația personală dintre fratele său și Donald Trump drept „încă excelentă”, o formulare care lasă deschisă posibilitatea unor contacte viitoare, în cazul unor concesii mai importante din partea Washingtonului.

Trump a declarat miercuri că se așteaptă să se întâlnească din nou cu Kim Jong Un în acest an. Președintele american a încercat în ultimele zile să transmită că relația sa cu liderul nord-coreean este favorabilă reluării dialogului.

După lansările de joi, autoritățile sud-coreene au cerut armatei să mențină un nivel ridicat de pregătire și să monitorizeze îndeaproape activitățile militare nord-coreene.

Seulul a condamnat testele și a coordonat analiza informațiilor cu Statele Unite și Japonia. Autoritățile sud-coreene au ordonat menținerea unei poziții de „deplină pregătire” pe durata exercițiilor comune.

Lansările nu au fost raportate ca reprezentând o amenințare directă pentru teritoriul SUA sau al aliaților, însă ele au loc într-un context regional sensibil, în care Phenianul își dezvoltă în continuare arsenalul de rachete și arme nucleare.

Testele de joi reprezintă un nou semnal că reducerea exercițiilor militare nu a fost suficientă pentru a determina Coreea de Nord să revină imediat la negocieri.

Phenianul a lansat deja două rachete balistice cu câteva zile înainte de începerea exercițiilor Ulchi Freedom Shield și a avertizat anterior că își va consolida capacitățile de descurajare.

În același timp, administrația Trump încearcă să creeze condițiile pentru reluarea diplomației cu Kim Jong Un. Negocierile anterioare dintre cei doi lideri s-au blocat în 2019, în principal din cauza disputelor privind sancțiunile și amploarea măsurilor de denuclearizare pe care Phenianul ar fi trebuit să le accepte.

De atunci, Coreea de Nord și-a accelerat dezvoltarea programelor militare și și-a consolidat relațiile cu Rusia și China. Reuters notează că poziția actuală a lui Kim Jong Un este mai puternică decât în perioada primelor sale negocieri cu Trump.

Mesajele transmise în ultimele zile indică o diferență importantă între abordarea Washingtonului și cea a Phenianului.

Administrația Trump consideră reducerea exercițiilor militare un posibil gest de bunăvoință care ar putea facilita reluarea contactelor. Coreea de Nord susține însă că modificarea exercițiilor nu schimbă ceea ce consideră a fi politica ostilă a SUA și solicită concesii mai consistente înaintea unor eventuale negocieri.

Lansarea celor aproximativ 10 rachete balistice la doar o zi după declarațiile lui Kim Yo Jong arată că Phenianul nu intenționează, cel puțin deocamdată, să răspundă printr-o revenire imediată la dialog.