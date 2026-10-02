Piețele globale de obligațiuni continuă să funcționeze în mod ordonat, în pofida creșterii puternice a randamentelor și a majorării costurilor de finanțare la nivel mondial, susține Fondul Monetar Internațional (FMI).

Instituția atrage însă atenția că evoluțiile de pe piețele de energie reprezintă în continuare un risc pentru economia globală.

Randamentul titlurilor de Trezorerie americane pe 10 ani, unul dintre principalii indicatori pentru costurile de finanțare la nivel mondial și pentru evaluarea activelor, a urcat joi până la 5,34%. Acesta este cel mai ridicat nivel atins din 2002.

Creșterea randamentelor obligațiunilor americane s-a accelerat în trimestrul încheiat în septembrie, când titlurile pe 10 ani au consemnat cea mai mare majorare trimestrială din acest secol. Tendința de vânzare s-a extins și pe alte piețe importante de obligațiuni, inclusiv în Franța, Marea Britanie și Japonia.

Cu toate acestea, FMI consideră că piețele nu prezintă, în acest moment, semne de dezorganizare. „Ceea ce observăm la nivel global este că piețele de obligațiuni continuă să funcționeze în mod ordonat”, a declarat Julie Kozack, purtătoarea de cuvânt a FMI, în cadrul unei conferințe de presă.

Instituția financiară internațională avertizează, în schimb, asupra persistenței presiunilor venite din sectorul energetic. Potrivit lui Kozack, prețurile motorinei, benzinei și combustibilului pentru avioane sunt cuprinse între 60% și 97% peste nivelurile de dinaintea conflictului.

FMI leagă aceste evoluții atât de efectele războiului cu Iranul, cât și de capacitatea limitată de rafinare la nivel mondial. Costurile ridicate ale carburanților se reflectă și asupra inflației, ceea ce complică perspectiva pentru economia globală.

„Am observat că șocul energetic, care contribuie la creșterea inflației generale, nu s-a încheiat încă”, a declarat reprezentanta FMI.

Evoluția randamentelor obligațiunilor este urmărită îndeaproape de investitori, deoarece nivelurile mai ridicate ale dobânzilor pot crește costurile de finanțare pentru guverne, companii și populație, influențând în același timp evaluarea activelor de pe piețele financiare.