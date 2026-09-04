Dobânzile obligațiunilor au crescut puternic pe marile piețe financiare, iar evoluția pune presiune pe costurile de împrumut pentru guverne, companii și populație. Analiștii avertizează că perioada banilor scumpi s-ar putea prelungi mai mulți ani, potrivit CNBC.

În Germania, randamentul titlurilor de stat pe 10 ani a ajuns la cel mai ridicat nivel din 2011. În Japonia, acesta se menține peste 3%, în timp ce obligațiunile americane au atins un maxim care nu mai fusese înregistrat din noiembrie 2023. În Marea Britanie, randamentele au urcat la cel mai mare nivel din 2008.

Creșterea este alimentată de nevoia tot mai mare de finanțare a statelor, de prețul petrolului și de temerile privind reaprinderea inflației. În aceste condiții, piețele anticipează că băncile centrale ar putea menține politica monetară restrictivă pentru mai mult timp.

Robin Brooks, cercetător la Brookings Institution, consideră că evoluția face parte dintr-o tendință de durată, care ar putea continua ani la rând.

Guvernele cu datorii ridicate și deficite mari sunt printre cele mai vulnerabile. Pe măsură ce obligațiunile ajung la scadență, refinanțarea acestora la dobânzi superioare va crește treptat cheltuielile publice.

Franța este indicată drept un exemplu important în rândul economiilor dezvoltate, în timp ce statele emergente cu deficite bugetare și externe sunt expuse unor riscuri suplimentare.

Japonia are o datorie guvernamentală de peste 200% din PIB, iar serviciul datoriei ar putea reprezenta mai mult de 25% din cheltuielile statului în anul fiscal 2026.

Firmele foarte îndatorate, cele cu credite variabile și companiile mai mici vor suporta mai rapid scumpirea finanțării. Imobiliarele comerciale, unele firme de software și companiile susținute de fonduri de private equity sunt considerate deosebit de expuse.

Investițiile masive în infrastructura pentru inteligența artificială sporesc, la rândul lor, cererea de capital. Dobânzile ridicate pot face mai puțin profitabile proiecte precum centrele de date, fabricile sau achizițiile.

Pentru populație, efectele se văd în special prin ipoteci și alte credite mai scumpe. Gospodăriile cu venituri mici sunt cele mai vulnerabile, deoarece alocă o parte mai mare din buget ratelor și cheltuielilor esențiale.

În schimb, randamentele mai mari fac obligațiunile mai atractive pentru investitori și pot pune presiune asupra acțiunilor. Deutsche Bank estimează că randamentul titlurilor americane pe 10 ani ar putea ajunge la 5,5% în următorul an și la aproximativ 6,4% pe un orizont de doi ani.