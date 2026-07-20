Guvernul lui Vasile Tofan, plin de milionari

Conturi bancare de sute de mii de euro, indemnizații consistente, case spațioase și mașini de lux - asta arată declarațiile de avere ale celor 16 candidați desemnați pentru fotoliile de miniștri în Guvernul condus de Vasile Tofan, care urmează să ceară votul de încredere al Parlamentului marți, 21 iulie, potrivit Radio Moldova.

Cele mai mari venituri le declară Eugen Osmochescu, propus la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, care a încasat aproximativ 14,1 milioane de lei, aproape integral din activitatea sa anterioară în cadrul Grupului Băncii Mondiale.

La polul opus se află ministrul în exercițiu al Educației, Dan Perciun, cu venituri de 539 de mii de lei. Declarațiile, depuse la Autoritatea Națională de Integritate pentru anul 2025, arată că unsprezece dintre cei 16 candidați au raportat venituri totale de peste un milion de lei.

Este cel mai avut dintre miniștrii desemnați ai viitorului cabinet, cu venituri totale declarate de aproximativ 14.1 milioane de lei pentru anul 2025, mult peste ale colegilor din Executiv. Suma provine aproape în totalitate din activitatea sa anterioară în cadrul Grupului Băncii Mondiale. Cea mai mare parte reprezintă pensia de ieșire din instituție, de peste 587.000 de dolari, aproximativ 10,3 milioane de lei. La aceasta se adaugă un salariu de peste 143.000 de dolari, circa 2.5 milioane de lei, încasat de la aceeași instituție, indemnizații de locuință și familie de aproximativ 50.886 de dolari, circa 900.000 de lei, precum și alte indemnizații de 7.582 de dolari, peste 133.000 de lei.

Din funcția de ministru, Osmochescu a încasat un salariu de peste 50.000 de lei, iar din activitatea didactică, peste 27.000 de lei. A mai declarat 160.000 de lei din vânzarea unui automobil și peste 44.000 de lei din plăți compensatorii oferite de minister.

La capitolul proprietăți, ministrul deține un teren agricol estimat la 560.000 de lei și două terenuri intravilane, evaluate la câte 1.4 milioane de lei fiecare. Familia Osmochescu mai are o casă de 191.6 metri pătrați, cu o valoare de piață de circa 3 milioane de lei, și două automobile care costă 40.000 de dolari, și respective 24.000 de euro.

În conturile bancare, Osmochescu declară aproximativ 41.878 de lei la o bancă din Moldova, un cont în dolari cu 840.261 de dolari, un depozit de 10.000 de euro, alte economii de 3.664 de lei și un cont în Serbia cu 17.960 de dolari.

Pe locul al doilea în topul veniturilor se află ministrul desemnat al Apărării, Anatolie Nosatîi, cu venituri familiale de peste 3.7 milioane de lei declarate pentru anul 2025, provenite în mare parte din vânzarea unui apartament, din salariu și din pensie.

Ministrul a încasat un salariu brut de 664.454 de lei de la Ministerul Apărării. Soția sa a obținut peste 10.000 de lei de la o firmă și peste 551.000 de lei de la o asociație. Familia a mai declarat dobânzi bancare de circa 30.000 de lei.

Vânzarea unui apartament le-a adus celor doi soți 1,4 milioane de lei. La acestea se adaugă o pensie de 236.000 de lei, compensații pentru concediile nefolosite de 216.000 de lei, un transfer de 273.000 de lei la închiderea unui cont bancar la UNFCU și diurne pentru deplasări de circa 62.000 de lei. Familia deține un apartament de 102,9 metri pătrați, dobândit în 2018 și evaluat la 1,55 milioane de lei, inclusiv renovări și mobilier, un garaj de 17.9 metri pătrați și un automobil Toyota RAV4, achiziționat tot în 2018, contra sumei de 452.000 de lei.

Activele financiare ale familiei includ peste 835.000 de lei și 22.000 de euro în conturi bancare, precum și mai multe hârtii de valoare deținute la bănci comerciale. Anul trecut, ministrul a achitat lunar 18.000 de lei, în total 216.000 de lei, pentru servicii sociale și de reabilitare medicală destinate persoanelor cu dizabilități.

Deputata Victoria Belous, desemnată la funcția de ministră a Finanțelor, a declarat pentru anul 2025 venituri totale de peste 1.5 milioane de lei.

Cea mai mare parte, 519.000 de lei, provine de la Ministerul Finanțelor, iar de la Parlamentul Republicii Moldova a încasat 76.000 de lei. Deputata a mai obținut peste 151.000 de lei din redevențe pentru publicația periodică Monitorul Fiscal, fisc.md, precum și din diurne și compensații pentru deplasări.

În declarație sunt incluse și veniturile acumulate din activitatea soțului, dintre care cele mai mari provin dintr-un antecontract, în valoare de 16.530 de lei, o alocație socială pentru copii de 49.980 de lei, un contract de locațiune, de 186.217 lei, dobânzi de la o bancă comercială, de 568 de lei, un contract cu, de 18.045 de lei, un contract de locațiune de 46.706 lei, și un antecontract de 357.157 de lei.

Familia Belous deține mai multe imobile, printre care un spațiu comercial și de producție de 258 de metri pătrați, evaluat la 604.000 de lei, și o casă de locuit în valoare de 2.1 milioane de lei. În declarație mai figurează o altă avere imobilă, construită în 2022 și evaluată la 20.000 de lei, precum și o clădire cu funcții comasate, cu o suprafață de 767 de metri pătrați, dată în exploatare în 2025 și evaluată la 7.2 milioane de lei.

Deputata mai indică două automobile, cu o valoare totală de peste 600.000 de lei. Familia înregistrează și datorii, inclusiv un credit bancar de 4 milioane de lei și alte datorii, către un SRL și către persoane fizice, în valoare de 765.000 de lei.

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a declarat venituri familiale de aproape 1.38 milioane de lei pentru anul 2025, provenite în mare parte din salariul său și din veniturile salariale ale soției.

Popșoi a încasat 493.000 de lei din funcția de ministru, iar soția sa, 887.000 de lei, de la Ambasada Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova.

Oficialul declară trei terenuri, cu o suprafață totală de 42 de ari, estimate la circa 282.000 de lei, un spațiu comercial dobândit în 2022, de 236 de metri pătrați, evaluat pe piață la 185.000 de euro, echivalentul a 3.75 milioane de lei, și un apartament de 65 de metri pătrați, cu o valoare de piață de 1.9 milioane de lei. Popșoi mai deține un automobil Renault Kadjar, cumpărat în 2022 și cotat pe piață la 250.000 de lei.

Familia deține resurse financiare în băncile din Moldova, în valoare totală de peste 351.000 de lei, dar și datorii de 190.000 de lei, cumulate la două bănci din Moldova.

Ministra desemnată a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat venituri familiale de peste 1.3 milioane de lei pentru anul 2025, provenite din salariu și din alte surse.

De la Ministerul Afacerilor Interne, ministra a încasat peste 567.000 de lei, la care se adaugă diurne de aproape 66.000 de lei. Soțul acesteia, angajat în mediul privat, a obținut un salariu de aproximativ 587.000 de lei. Familia a mai primit 5.400 de euro dintr-un contract de locațiune, echivalentul a 108.000 de lei.

Ministra deține trei apartamente, cu suprafețe de 60, 83 și 96 de metri pătrați, evaluate la 337.000, 474.000 și, respectiv, 561.000 de lei. Daniella Misail-Nichitin mai declară un depozit bancar de 5.000 de euro la o bancă din Republica Moldova.

Ministra desemnată a Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a avut, anul trecut, venituri totale de 1.27 milioane de lei.

Peste 41.000 de lei provin din salariul de la minister, iar aproape 945.000 de lei, de la Fondul ONU pentru Populație. Soțul oficialei a încasat 10.000 de lei dividende. Familia a mai primit 3.504 de lei românești, echivalentul a peste 13.000 de lei, drept alocație pentru creșterea copilului, iar soțul a mai obținut peste 13.000 de euro, peste 261.000 de lei, din chiria unui imobil.

Ministra mai declară un teren agricol, un garaj de 40 de metri pătrați, evaluat la 200.000 de lei, și patru apartamente: unul de 53 de metri pătrați, estimat la 102.000 de euro, unul de 61,8 metri pătrați, la 100.000 de euro, unul de 83 de metri pătrați, la 95.000 de euro, și unul de 105 metri pătrați, la 150.000 de euro.

Soții Plugaru dețin și două automobile, evaluate pe piață la 7.000 și, respectiv, 1.000 de euro, precum și active financiare în trei conturi, în valoare totală de aproximativ 265.000 de lei.

Valeriu Chiveri, desemnat viceprim-ministru pentru Reintegrare și în Guvernul Tofan, a declarat venituri de peste 1.2 milioane de lei pentru anul 2025.

Cea mai mare parte provine dintr-un salariu de circa 324.000 de lei, încasat de la Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, la care se adaugă o indemnizație de peste 777.000 de lei, primită la finalul mandatului. Oficialul a mai primit un salariu de peste 41.000 de lei de la Cancelaria de Stat. Soția sa a indicat o pensie de peste 74.000 de lei de la Casa Națională de Asigurări Sociale.

Chiveri declară nouă terenuri, un apartament de 110 metri pătrați, evaluat la circa 2.74 milioane de lei, și o casă de locuit de 88 de metri pătrați, primită prin donație, precum și un automobil achiziționat în 2023.

Ministrul desemnat al Justiției, Vladislav Cojuhari, a declarat venituri totale de 1.2 milioane de lei pentru anul 2025, cea mai mare parte provenind din salarii. Cojuhari a cumulat venituri salariale de aproximativ 900.000 de lei din funcțiile deținute la Ministerul Justiției, Serviciul de Pază al MAI, Academia „Ștefan cel Mare” și Ministerul Afacerilor Interne. A mai primit diurne de peste 28.000 de lei de la Ministerul Justiției și de la Ministerul Afacerilor Interne. Soția acestuia a indicat venituri de circa 270.000 de lei de la Inspectoratul General al Poliției.

Familia declară un apartament de 61 de metri pătrați, evaluat la aproximativ 581.000 de lei, un imobil de 6.9 metri pătrați, evaluat la peste 47.000 de lei, și un automobil achiziționat în 2023, în valoare de 300.000 de lei.

În conturile bancare, familia declară peste 54.000 de lei, iar datoriile totale depășesc 913.000 de lei, la bănci și la un creditor persoană fizică nerezidentă.

Ministrul desemnat al Energiei, Dorin Junghietu, a încasat venituri totale de aproximativ 1,2 milioane de lei în 2025.

Acesta a declarat un venit de circa 480.000 de lei de la compania Global Operations International, pentru perioada ianuarie-februarie, și 486.000 de lei din funcția de ministru al Energiei. A mai primit diurne de peste 179.000 de lei și o donație de 50.000 de lei.

Junghietu indică un apartament de 103 metri pătrați, obținut prin donație, evaluat la 716.000 de lei. În declarația de avere mai sunt indicate 12 conturi bancare, depozite și fonduri de investiții, în sumă totală de peste 240.000 de lei, precum și hârtii de valoare emise de Ministerul Finanțelor.

Ministrul desemnat al Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat pentru anul 2025 venituri totale de aproximativ 1,14 milioane de lei, provenite din salariu, donații, locațiune și vânzări.

Cea mai mare parte, aproape 583.000 de lei, provine din salariul de la Ministerul Mediului. Acesta a mai primit o donație de la Raisa Hajder, de 9.500 de euro, echivalentul a 191.000 de lei, 220.000 de lei din vânzarea unor bunuri și aproape 145.000 de lei, 7.200 de euro, dintr-un contract de locațiune. Familia deține două apartamente, cu suprafețe de 40 și 75 de metri pătrați, evaluate la 1,18 milioane și, respectiv, 2 milioane de lei, precum și un automobil, cumpărat în 2017 pentru 10.000 de lei.

Hajder mai declară un cont bancar de peste 45.000 de lei, dar și datorii, un credit de un milion de lei la o bancă și alte 58.850 de euro, peste 1,18 milioane de lei, la un SRL.

Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat pentru anul 2025 venituri de aproximativ 1,12 milioane de lei, inclusiv un salariu de 716.000 de lei din funcția deținută, echivalentul a aproape 60.000 de lei lunar, aproximativ 181.000 de lei din locațiune și circa 229.000 de lei din diurne și deplasări de serviciu.

Ea deține trei apartamente, cu suprafețe de 25, 42 și, respectiv, 72 de metri pătrați, evaluate la 48.000, 111.000 și 314.000 de lei, precum și conturi bancare cu circa 105.000 de lei.

Viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a indicat în declarația de avere pentru 2025 venituri totale de peste 858.000 de lei. Acesta a primit un salariu de circa 571.000 de lei din funcția de ministru, echivalentul a aproximativ 47.500 de lei lunar. Soția sa a declarat venituri de circa 287.000 de lei din salarii, precum și plăți pentru chiria unor mijloace de transport.

Familia declară un teren de 0,2 hectare și o casă de locuit de 194 de metri pătrați, evaluată la circa 736.000 de lei, precum și două automobile, în valoare de peste 274.000 și, respectiv, 140.000 de lei. Bolea mai deține două conturi bancare, în valoare de peste 35.000 de lei.

Radu Musteață, desemnat pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, a declarat venituri totale de aproximativ 852.000 de lei, cea mai mare parte, 491.000 de lei, provenind din salariul de director la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

Acesta a mai primit o alocație din România, în valoare de 8.628 de lei românești, echivalentul a aproximativ 33.000 de lei. Soția sa a declarat, la rândul ei, venituri de 15.000 de lei din dobânzi și aproximativ 313.000 de lei din indemnizația pentru creșterea copilului.

Familia indică un teren agricol de 0,48 hectare, un apartament de 76,6 metri pătrați, evaluat la circa 569.000 de lei, și un automobil, estimat la 300.000 de lei. Musteață deține și două conturi bancare în Republica Moldova, cu o sumă totală de 190.000 de lei, precum și titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor.

Alexandru Gasnaș, desemnat pentru funcția de ministru al Sănătății, a încasat venituri totale de peste 830.000 de lei.

Cea mai mare parte provine din salariul de la Cancelaria de Stat, în valoare de 465.612 lei. Acesta a mai primit un salariu de 34.146 de lei de la Aparatul Președintelui Republicii Moldova, aproximativ 111.000 de lei din activitatea didactică la USMF „Nicolae Testemițanu” și 10.561 de lei din dobânzi bancare.

Gasnaș a mai încasat un sprijin de 5.000 de lei, indemnizație de la Casa Națională de Asigurări Sociale pentru creșterea copilului, iar soția lui a primit același tip de indemnizație, în valoare de peste 71.000 de lei. Familia a mai încasat 5.400 de euro dintr-o locațiune, aproximativ 108.000 de lei, dar și alocația de stat pentru copiii români născuți în Republica Moldova, în valoare de aproape 27.000 de lei.

La capitolul bunuri, familia Gasnaș declară un apartament de 65,3 metri pătrați, primit prin donație în 2020 și evaluat la 457.300 de lei. În conturi bancare, are economii de aproximativ 624.000 de lei, 7.800 de euro și 1.990 de lei românești.

Dan Suruceanu, desemnat ministru al Culturii, declară venituri totale de peste 827.000 de lei, cea mai mare parte provenind din salariu.

Pentru anul 2025, oficialul a declarat venituri de 496.000 de lei din funcția de director al „Chișinău Arena”, iar soția acestuia a obținut venituri din salarii, dividende și drepturi de autor, în valoare totală de peste 330.000 de lei.

Suruceanu indică un teren agricol de 0,0576 hectare și un apartament de 60.9 metri pătrați, primit prin donație în 2020, evaluat la 105.000 de lei. Ministrul desemnat mai declară un automobil, în valoare de 20.000 de lei.

Dan Perciun, ministru desemnat al Educației și Cercetării, declară venituri totale de 539.000 de lei pentru anul 2025, în mare parte din salariu. Pentru 2025, oficialul a declarat un salariu de 510.000 de lei din funcția de ministru, echivalentul a aproximativ 42.500 de lei lunar, la care se adaugă o dobândă de 29.000 de lei.

Perciun deține o cotă-parte de o doime din două apartamente cu suprafețe de câte 78 de metri pătrați, evaluate la 480.000 și, respectiv, 630.000 de lei. De asemenea, are investiții de aproape 4.000 de euro într-o companie din România, Fagura OU, unde este și acționar. Ministrul are contractat, din 2011, un credit de 9.000 de lire sterline, echivalentul a peste 212.000 de lei. Totodată, este vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate.

Premierul desemnat va merge marți, 21 iulie, în Parlament pentru a prezenta echipa și Programul de guvernare și a solicita votul de încredere. Ședința va începe la ora 11:00. Guvernul Tofan păstrează, în mare parte, miniștrii din echipa ex-premierului Alexandru Munteanu, unii dintre aceștia activând în Executiv încă din 2021, de pe timpul prim-ministrei Natalia Gavrilița.

Lista miniștrilor din viitorul Guvern a fost făcută publică vineri, 17 iulie, de către premierul desemnat, Vasile Tofan, după consultările avute cu fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, majoritară în Parlament.

Guvernul Tofan ar putea avea doar patru miniștri noi: Alexandru Gasnaș, propus ministru al Sănătății, Victoria Belous, ministră a Finanțelor (a ocupat aceeași funcție în Guvernul Recean - n.r.), Radu Musteață, ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, și Dan Suruceanu, care ar putea fi ministru al Culturii.

Într-un mesaj pe Facebook, Vasile Tofan le-a mulțumit miniștrilor din Guvernul Munteanu care urmează să fie înlocuiți - Ludmila Catlabuga, Andrian Gavriliță, Emil Ceban și Cristian Jardan - pentru efortul depus și munca realizată pentru a aduce Republica Moldova mai aproape de obiectivul aderării la Uniunea Europeană.

În Guvernul Tofan rămân, însă, trei „veterani” - Anatolie Nosatîi, care este ministru al Apărării din anul 2021, Vladimir Bolea, care a condus din 2022 ministere - mai întâi al Agriculturii și Industriei Alimentare și apoi pe cel al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, precum și Dan Perciun, care se află la conducerea Ministerului Educației și Cercetării din 2023.

Premierul desemnat a menționat că va merge în Parlament cu „o echipă de buni profesioniști, care să imprime tuturor instituțiilor Guvernului un ritm accelerat de lucru și să miște lucrurile înainte”.

„Puterea unei echipe stă în unitatea cu care toți membrii săi trag în aceeași direcție. Le mulțumesc celor care au acceptat să-și asume o asemenea responsabilitate într-un moment decisiv pentru Republica Moldova”, a scris Vasile Tofan pe Facebook.

Potrivit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, noul premier va trebui să ia „decizii foarte dure” privind salarizarea din întreprinderile de stat, să atragă investiții și să finalizeze deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu UE până la sfârșitul acestui an.