Premierul desemnat al Republicii Moldova, Vasile Tofan, a purtat joi, 16 iulie, consultări cu partidele parlamentare de opoziție înaintea votului de învestire a noului Guvern, programat pentru 21 iulie, potrivit moldova1.md.

Discuțiile au evidențiat poziții diferite în rândul formațiunilor politice: unele au anunțat deja că nu vor susține Cabinetul, iar altele și-au condiționat decizia de prezentarea programului de guvernare și a echipei de miniștri, potrivit informațiilor comunicate de autoritățile și declarațiilor publice ale liderilor politici.

Consultările au loc într-un moment important pentru formarea viitorului Executiv, după desemnarea lui Vasile Tofan în funcția de prim-ministru pe 11 iulie. Structura Guvernului urmează să fie prezentată până la sfârșitul acestei săptămâni, iar Parlamentul Republicii Moldova este așteptat să voteze învestirea marți, 21 iulie.

Deputatul Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Alternativa, a declarat că formațiunea nu poate decide dacă va susține sau nu noul Guvern înainte de a analiza programul de guvernare și lista miniștrilor.

Potrivit acestuia, documentele esențiale nu au fost încă prezentate public, deși au trecut câteva zile de la desemnarea lui Vasile Tofan.

„Vedem cu ce program va veni, pentru că deocamdată nu există unul. Vom vedea și garnitura de miniștri, iar în funcție de aceasta vom decide dacă susținem sau nu Guvernul”, a afirmat Ion Chicu.

Blocul Alternativa a prezentat și o serie de priorități pe care le consideră esențiale pentru viitorul Executiv. Printre acestea se numără reducerea numărului de ministere și a cheltuielilor administrative, sprijinirea agricultorilor și a persoanelor cu dizabilități, precum și diminuarea deficitului bugetar.

Chicu a precizat că Vasile Tofan i-a transmis că recunoaște problema dimensiunii aparatului administrativ, însă nu intenționează să reducă numărul ministerelor sau al angajaților implicați în procesul de integrare europeană.

Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a declarat că apreciază pregătirea profesională și experiența managerială a lui Vasile Tofan, însă consideră că acesta se va confrunta cu aceleași dificultăți întâmpinate de fostul premier Alexandru Munteanu în relația cu partidul de guvernare.

Dodon a afirmat că experiența din mediul privat diferă semnificativ de activitatea într-un guvern și a estimat că noul premier desemnat va avea o marjă redusă de acțiune.

În același timp, liderul socialiștilor a confirmat că PSRM nu va susține învestirea Guvernului condus de Vasile Tofan.

Reprezentanții Partidului Democrația Acasă au avut, la rândul lor, consultări cu premierul desemnat și au prezentat un set de măsuri pe care le consideră prioritare pentru primele 100 de zile de mandat.

Formațiunea solicită profesionalizarea echipei guvernamentale, reforma administrației publice, reducerea birocrației și realizarea unui audit independent privind utilizarea fondurilor publice și a finanțărilor externe.

Totodată, partidul a transmis că va monitoriza activitatea viitorului Executiv și va sprijini doar proiectele pe care le consideră în interesul cetățenilor.

Întâlnirea programată între Vasile Tofan și fracțiunea Partidului Nostru nu a mai avut loc.

Premierul desemnat a explicat că discuțiile anterioare cu reprezentanții agricultorilor s-au prelungit, ceea ce a dus la o întârziere de aproximativ un minut. El și-a exprimat regretul pentru situație și a declarat că speră să găsească un alt moment pentru consultări.

De cealaltă parte, liderul formațiunii, Renato Usatîi, a spus că delegația a părăsit sediul deoarece candidatul nu a ajuns la ora stabilită și a criticat lipsa programului de guvernare și a listei miniștrilor.

Usatîi a afirmat că Partidul Nostru nu va participa la ceea ce a numit un „spectacol politic”, argumentând că majoritatea parlamentară dispune deja de suficiente voturi pentru învestirea Executivului.

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) nu a participat la consultările organizate de Vasile Tofan.

Președinta formațiunii, Diana Caraman, a declarat că partidul nu dorește să se asocieze cu actuala putere, pe care a caracterizat-o drept „antipopulară și coruptă”.

Vasile Tofan, în vârstă de 44 de ani, este antreprenor și investitor, cunoscut pentru activitatea sa în mediul de afaceri din Republica Moldova.

El este absolvent al Harvard Business School, unde a obținut un MBA, și al Erasmus University Rotterdam, unde a finalizat studiile în Management Public. De-a lungul carierei a făcut parte din conducerea mai multor organizații, inclusiv Camera de Comerț Americană din Moldova și Fundația Startup.

Premierul desemnat vorbește șase limbi și și-a prezentat drept obiectiv transformarea Republicii Moldova în „cea mai prietenoasă țară europeană pentru antreprenori”, susținând că reformele trebuie să fie însoțite de consolidarea încrederii și a echității sociale.

În perioada următoare, atenția se va concentra asupra prezentării programului de guvernare și a echipei ministeriale, documente care ar putea influența poziția unor formațiuni înaintea votului de încredere din Parlament, programat pentru 21 iulie.