Vasile Tofan, desemnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru funcția de prim-ministru, a vorbit deschis despre impactul pe care această decizie îl are asupra vieții sale personale și de familie, potrivit ea.md.

Într-o declarație făcută după anunțul oficial, el a explicat că acceptarea mandatului nu a fost o hotărâre luată ușor și că discuțiile cu cei apropiați au cântărit mult în alegerea finală.

Vasile Tofan a mărturisit că a simțit o puternică responsabilitate în momentul în care i s-a propus să conducă Executivul și a admis că, în trecut, a ezitat să răspundă unei astfel de chemări.

De această dată, spune el, a decis să renunțe la confortul personal și să își asume provocarea politică, considerând că este momentul să contribuie direct la administrarea țării.

Viitorul premier a recunoscut însă că vestea nu a fost primită cu entuziasm în familie. Soția sa, cu care este căsătorit de două decenii, nu și-a ascuns îngrijorarea, mai ales că cei doi au devenit recent părinți ai unui copil care are doar trei săptămâni.

În aceste condiții, Tofan spune că una dintre cele mai dificile misiuni va fi să împace obligațiile publice cu rolul de soț și tată.

„Trebuie să găsesc un echilibru între ceea ce cere funcția și ceea ce are nevoie familia mea”, a afirmat el, subliniind că sprijinul soției a fost esențial în toate momentele importante ale vieții sale.

Întrebat cum a reușit să o convingă să accepte această schimbare majoră, Tofan a răspuns că relația lor s-a construit în timp pe încredere și susținere reciprocă. Deși nu este fericită cu decizia luată, soția sa îi rămâne alături și îl sprijină în noua etapă profesională.

Declarațiile sale vin într-un moment în care Republica Moldova se pregătește pentru formarea unui nou guvern, iar desemnarea lui Vasile Tofan deschide oficial procesul de negociere și obținere a votului de încredere în Parlament.