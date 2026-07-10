Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) îl propune pe antreprenorul și investitorul Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut vineri de liderul PAS, Igor Grosu, înaintea consultărilor pe care președinta Maia Sandu le va avea sâmbătă cu deputații formațiunii în vederea desemnării noului șef al Guvernului.

Președintele PAS a declarat că a discutat timp de mai multe ore cu Vasile Tofan despre direcția în care ar trebui să meargă Republica Moldova.

„Am discutat mai multe ore împreună despre viziunea și planul domnului Tofan. Mă bucur că avem aceleași obiective și valori fundamentale – aderarea la UE în următorii ani, curățarea instituțiilor și creștere economică, precum și realizarea unor reforme esențiale începute în această perioadă”, a declarat Igor Grosu.

Liderul PAS a mai spus că Vasile Tofan are experiență în mediul de afaceri, investiții și management, acumulată atât în Republica Moldova, cât și în străinătate:

„De-a lungul anilor, a contribuit la dezvoltarea unor companii importante și a sprijinit investiții care au creat locuri de muncă și au susținut economia țării. Vasile Tofan ne-a susținut și anterior în eforturile noastre de integrare europeană. Republica Moldova are nevoie de competență, integritate, prezență activă și putere de a îndeplini așteptările cetățenilor”.

Președinta Republicii Moldova a demarat vineri consultările cu partidele parlamentare, la o săptămână după demisia premierului Alexandru Munteanu.

Acesta și-a anunțat retragerea din funcție pe 3 iulie, motivând că nu își mai poate exercita mandatul „în acord cu principiile și convingerile” sale. Ulterior, Munteanu a refuzat și asigurarea interimatului până la desemnarea unui nou prim-ministru.

În prezent, interimatul funcției este asigurat de viceprim-ministrul Eugen Osmochescu.

Consultările cu deputații PAS sunt programate sâmbătă, 11 iulie, iar în urma acestora Maia Sandu urmează să desemneze candidatul la funcția de prim-ministru.

Formațiunile din opoziție au refuzat să participe la consultările convocate de șefa statului.

La sediul Președinției a venit doar liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, aliat al lui George Simion, însă nu pentru discuții cu Maia Sandu. Acesta a adus o plăcintă, în semn de protest.

„E adevărat că plăcinta e mică, dar apetitul celor care împart plăcinta a crescut uriaș de mult”, a declarat Costiuc.

Între timp, Uniunea Europeană a transmis că demisia Guvernului de la Chișinău nu va afecta sprijinul acordat Republicii Moldova.

În vârstă de 42 de ani, Vasile Tofan este antreprenor și investitor, fiind partener în cadrul fondului de investiții Horizon Capital, care administrează active de aproximativ 1,6 miliarde de dolari și este concentrat pe investiții în Republica Moldova și Ucraina.

De-a lungul carierei, a coordonat investiții în companii precum Purcari, Maib și Glass Container Company, iar în Ucraina în companii precum Rozetka, Aurora, Intellias și Ajax Systems.

Anterior, a lucrat în consultanță la Monitor Group și în dezvoltare corporativă la Philips, în Amsterdam. În perioada studiilor MBA a fondat compania Ovia Health, ulterior achiziționată de LabCorp.

Tofan este cofondator al mișcării civice „Europa 2028”, lansată în 2025 de un grup de antreprenori, investitori și economiști care susțin accelerarea integrării europene a Republicii Moldova și dezvoltarea economiei.

De asemenea, face parte din consiliile de administrație ale AmCham Moldova, Startup Moldova și Media Alternativa (TV8/1TV).

Vasile Tofan este absolvent al Erasmus University Rotterdam și al Harvard Business School și vorbește fluent engleza, franceza, olandeza, ucraineana și rusa.