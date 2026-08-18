Republica Moldova. Kremlinul îşi propune formarea unei reţele de jurnalişti în întreaga lume, care să slujească propagandei ruse. În acest scop au fost lansate programe de instruire specială, inclusiv şi în Republica Moldova.

Despre planurrile Kremlinului de amplificare a propagandei ruse scrie Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Jurnaliştii vor fi instruiţi în promovarea narațiunilor rusești, sporirea influenței informaționale a Moscovei și formarea unei noi generații de profesioniști din mass-media

Prin acest proiect, Kremlinul intenţionează să-și extindă influența asupra modului în care sunt reflectate evenimentele internaționale și să creeze o rețea de jurnaliști și influenceri capabili să propage, inclusiv prin intermediul inteligenței artificiale, narațiunile regimului lui Putin.

Potrivit ISW, în afară de jurnaliştii activi, Kremlinul urmăreşte atragerea în proiect a tinerilor care vor să îmbrăţişeze profesia de jurnalist. Deasemenea. O ţintă specială o reprezintă şi influencerii.

Astfel, Moscova urmărește crearea unei „rezerve” de profesioniști media formați în spiritul narațiunilor rusești. Care să poată influența opinia publică și deciziile politice pe termen lung.

ISW avertizează că dezvoltarea acestei rețele de jurnaliști instruiți de Rusia reprezintă o componentă importantă a capacității Kremlinului de a modela percepțiile publicului la nivel internațional și de a-și extinde influența informațională pentru următoarele decenii.

ISW susţine că scopul Kremlinului în spațiul post-sovieti este reconstruirea influenței asupra fostelor republici sovietice și promovarea unor narațiuni care favorizează interesele Moscovei și subminează influența occidentală. Iar Republica Moldova şi teritoriul separatist din stânga Nistrului reprezintă o prioritate pentru regizorii propagandei ruse.

Potrivit institutului, RT School a instruit, în februarie 2025, studenți din Belarus, Moldova, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan, în cadrul celei de-a 11-a ediții a cursului de jurnalism TV și online.

În cazul regiunii transnistrene, Institutul notează că jurnaliști și bloggeri din regiunea separatistă pro-rusă au participat în decembrie 2023 la un program de instruire media organizat la Moscova de școala media InterNovosti a Rossotrudnicestvo.

Institutul consideră că formarea jurnaliștilor din Transnistria face parte din efortul Kremlinului de a menține și consolida controlul informațional asupra teritoriilor pe care Rusia le ocupă sau le susține.

Mai multe voci de la Chişinău au declarat că şcoala de jurnalism lansată la sfârşitul lunii trecute de controversata jurnalistă Natalia Morari ar face parte din proiectul Moscovei de extindere a reţelei de jurnalişti antrenaţi în propaganda rusească.

Evenimentul Zilei a relatat într-o anchetă că Natalia Morari, cunoscută pentru critica sa în adresa guvernării, dar şi pentru poziţia anti-românească, a lansat un proiect care ridică multe semne de întrebare – „şcoala de gândire şi leadership” pentru activiştii civici şi jurnaliştii moldoveni.

Natalia Morari promite beneficiarilor să-i învețe „să gândească critic” şi să se detaşeze „de turmă”.

Proiectul intitulat „Vox Academy”reprezintă un curs de patru luni. În calitate de mentori au fost selectaţi „experţi”, care şi-au expus public poziţia anti-europeană şi anti-românească. Iar despre unii se vehiculează că, la fel ca Natalia Morari, ar fi agenţi FSB.

În acelaşi timp, în calitate de mentori au fost invitaţi câţiva jurnalişti cunoscuţi din România. Deocamdată nu avem confirmare din parttea lor dacă cunosc că proiectul Nataliei Morari este unul anti-românesc.

Amintim că Natalia Morari a fost subiectul mai multor scandaluri mediatice. Unul din acestea ţine de relaţia specială a jurnalistei cu afaceristul fugar Veaceslav Platon. Acesta fiind tatăl copilului şi sponsorul jurnalistei. Totodată, Natalia Morari are interdicţie de a intra în România.