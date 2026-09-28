Republica Moldova. Agenţia Naţională pentru Reglementări în Energetică (ANRE) a aprobat luni, 28 septembrie, tarife majorate cu aproape 62 la sută la căldură.

Totodată, Agenţia a aprobat şi majotarea tarifului la gazele naturale cu aproape 6 lei (cca 0,3) euro.

Deciziile de majorare a tarifelor au fost luate în timp ce în jur de 500 de persoane protestau în faţa sediului ANRE împotriva majorărilor. Printre protestatari au fost văzuţi deputaţi din opoziţia partlamentară şi primarul municipiului Chişinău, Ion Ceban, în scaun cu rotice.

Noile tarife vor intra în vigoare de la 1 octombrie 2026.

ANRE a aprobat majorarea tarifului pentru energia termică livrată de Termoelectrica, de la 2.020 (100 euro) la 3.277 ( 162,06 euro)

de lei pentru o gigacalorie. Astfel, prețul unei gigacalorii crește cu 1.257 de lei, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 62% față de tariful actual.

Căldura va fi şi mai scumpă la Bălţi. Acolo tariful va crește de la 2.201 lei la 3.374 de lei (166, 86 euro) pentru o gigacalorie, fără TVA.

ANRE a aprobat luni noul tarif la gazele naturale. Consumatorii casnici vor achita 26,14 lei (1.29 euro) pentru un metru cub de gaz, cu 5,84 lei mai mult decât tariful anterior.

Protestul împotriva majorării tarifelor a fost organizat de politicienii din opoziţie.

„Mergem în fața ANRE pentru a cere să nu sărăcească oamenii. Declar, înainte de începerea protestului, că i-am rugat pe toți cei care ni se alătură, fiind zi de muncă, să-și ia liber din cont propriu, deoarece vom înțelege tenția de a devia subiectul de la ideea și scopul celor care vin să protesteze”, a îndemnat primarul Ion Ceban pe Telegram.

Protestatarii au venit în faţa ANRE cu drapele şi pancarte pe care scria: „Ei se jură că nu fură, gazu-i scump peste măsură”, „Verișoarelor salarii. Oamenilor tarife”, „Poporul nu mai poate achita facturile verișoarelor”.

Deputatul partidului „Democrația Acasă”, Sergiu Stefanco, s-a arătat indignat de numărul mic de cetățeni care au protestat în fața ANRE împotriva scumpirii gazului, afirmând că acest lucru demonstrează faptul că „suntem gata să plătim”. „O mână de oameni. Unde sunt restul?”, a declarat Stefanco.