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Protest simbolic în școlile din țară. Elevii contestă proiectul privind uniforma obligatorie

Protest simbolic în școlile din țară. Elevii contestă proiectul privind uniforma obligatorieElevi Italia. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Mii de elevi din România participă luni la un protest național față de proiectul care prevede introducerea uniformei obligatorii în școlile de stat. Acțiunea este organizată de Consiliul Național al Elevilor, iar participanții sunt îndemnați să vină la cursuri îmbrăcați în negru, în timp ce inițiativa legislativă își continuă traseul în Parlament.

Forma de protest aleasă este una simbolică. Elevii care se opun obligativității uniformei merg astăzi la școală îmbrăcați în negru, tocmai pentru a atrage atenția asupra ideii de uniformizare. Reprezentanții elevilor contestă proiectul și susțin că nu au fost consultați suficient înainte ca inițiativa să avanseze în procedura legislativă.

Protest în școli față de uniforma obligatorie

Proiectul prevede introducerea obligației ca elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat să poarte uniformă școlară.

Senatul a adoptat inițiativa, iar Camera Deputaților urmează să o dezbată în calitate de for decizional. Uniforma obligatorie nu este, în acest moment, o regulă în vigoare.

Protestul are loc în aceeași perioadă în care proiectul își continuă traseul parlamentar.

Elevii care participă la acțiune aleg vestimentația neagră drept semn de protest față de obligativitatea unei ținute comune.

Asociația Elevilor din București și Ilfov contestă proiectul

Asociația Elevilor din București și Ilfov, organizație reprezentativă pentru elevii din Capitală și județul Ilfov, se opune inițiativei și cere reevaluarea priorităților din sistemul de educație.

„Acest proiect de lege prevedea modificarea și completarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu scopul de a sublinia obligativitatea uniformei școlare, măsură adoptată fără o consultare reală a asociațiilor de reprezentare a elevilor”, transmite organizația.

Potrivit AEBI, inițiatorii justifică introducerea uniformelor prin necesitatea combaterii bullying-ului și discriminării.

Asociația contestă această explicație și consideră că „această abordare însă tratând superficial cauzele reale ale acestui fenomen”.

Senat

Senat. sursa: Facebook

Elevii reclamă și situația burselor

AEBI critică și momentul în care proiectul privind uniformele este discutat, în condițiile problemelor reclamate în legătură cu acordarea burselor.

„Într-o perioadă de criză economică în care elevii se confruntă cu lipsa acordării burselor, Parlamentul alege să prioritizeze o măsură care presupune alocarea resurselor financiare într-o direcție mai puțin decisivă, și anume uniformele școlare”, afirmă AEBI.

Organizația consideră că resursele financiare ar trebui direcționate cu prioritate către problemele care afectează accesul elevilor la educație.

„Pentru mulți elevi, acest ajutor reprezintă granița dintre abandon școlar și continuarea studiilor, respectarea acestui drept fundamental și crearea unor condiții adecvate pentru educație fiind, încă o dată, plasate în plan secund”, se arată în comunicat.

Critici privind lipsa consultării elevilor

Asociația reclamă și faptul că organizațiile de reprezentare a elevilor nu ar fi fost implicate suficient în elaborarea modificărilor.

„Această modificare de lege, care afectează în mod direct viața de zi cu zi a milioane de elevi, a fost adoptată fără consultarea beneficiarilor direcți ai educației. Organizațiile de reprezentare a elevilor au fost în totalitate ignorate, autoritățile tratând încă o dată elevii ca destinatarii unor decizii luate fără participarea activă a lor”, transmite AEBI.

Prin comunicatul transmis, organizația solicită autorităților „să respingă inițiativa legislativă, să-și redirecționeze atenția către crearea unor condiții ce încurajează cu adevărat educația și să implice organizațiile de reprezentare în orice modificare ce afectează drepturile și obligațiile elevilor”.

Protestul se desfășoară astăzi în școli, prin purtarea hainelor negre, în timp ce proiectul privind uniforma obligatorie rămâne în procedură parlamentară.

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