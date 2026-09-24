Consiliul Național al Elevilor le solicită parlamentarilor să respingă proiectul de lege care prevede introducerea uniformei școlare obligatorii în învățământul preuniversitar. Reprezentanții elevilor susțin că măsura nu rezolvă problemele cu care se confruntă sistemul de educație și reclamă faptul că nu au fost consultați în procesul legislativ.

Proiectul a fost adoptat de Senat pe 21 septembrie, cu 84 de voturi „pentru”, 18 „împotrivă” și patru abțineri. Potrivit formei adoptate, elevii ar urma să fie obligați să se prezinte la cursuri în uniformă școlară, conform regulamentului fiecărei unități de învățământ. Modelul uniformei ar urma să fie stabilit la nivelul școlii, cu acordul consiliului reprezentativ al părinților.

Reprezentanții elevilor susțin că nu au fost invitați la dezbaterile privind proiectul și că nu au fost consultați înainte de adoptarea acestuia în Senat.

„Pe 21 septembrie, Senatul a adoptat proiectul privind uniforma școlară obligatorie, deși Consiliul Elevilor s-a opus public încă de la depunerea lui. Nu am fost invitați la dezbateri, nu am fost consultați, dar se așteaptă să ne conformăm. Ni se pregătesc haine pe măsură, fără să fim întrebați. Se pare că, pentru decidenți, vocea elevilor contează mai puțin decât felul în care arată”, au transmis reprezentanții Consiliului Național al Elevilor.

Organizația susține că efortul legislativ ar trebui orientat către măsuri care să facă școala „mai sigură, mai echitabilă și mai accesibilă”.

Consiliul Național al Elevilor susține că obligativitatea uniformei nu ar contribui la reducerea inechităților dintre elevi și nici la diminuarea fenomenului de bullying.

„Inechitatea nu dispare sub o vestă, bullying-ul nu se oprește dacă purtăm aceeași cămașă, iar apartenența nu se coase pe rever”, se arată în mesajul organizației.

Reprezentanții elevilor cer parlamentarilor, indiferent de apartenența politică, să respingă proiectul și să redirecționeze dezbaterea legislativă către problemele pe care le consideră prioritare pentru sistemul de educație.

Ca formă de protest față de proiect, Consiliul Național al Elevilor îi îndeamnă pe elevi să vină îmbrăcați în negru la școală luni, 28 septembrie.

Organizația precizează că participarea este voluntară. Elevii sunt încurajați să folosească haine pe care le au deja și să participe normal la cursuri, fără întreruperea acestora.

„Una e să transmitem un mesaj împreună, de bunăvoie, şi alta e să ni se impună cum să ne îmbrăcăm”, au transmis reprezentanții Consiliului Național al Elevilor.

După adoptarea de către Senat, proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care este forul decizional în acest caz.

Propunerea legislativă modifică Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și reglementează atât obligația elevilor de a purta uniformă, cât și stabilirea modelelor și a elementelor componente ale acesteia. Proiectul prevede și măsuri privind acordarea gratuită a uniformelor sau subvenționarea achiziției lor.