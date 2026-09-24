PSD i-a cerut joi premierului desemnat Siegfried Mureșan să își depună cât mai rapid mandatul, susținând că actualele negocieri pentru formarea Executivului trebuie încheiate. Social-democrații transmit că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline și critică discuțiile purtate între partidele care îl susțin pe Mureșan.

Mesajul PSD vine în contextul negocierilor pentru formarea viitorului Executiv și al discuțiilor privind obținerea voturilor necesare în Parlament. Partidul critică modul în care se desfășoară negocierile dintre formațiunile implicate în constituirea noului Guvern și îi solicită premierului desemnat să renunțe la mandat.

„România este în criză, oamenii suferă, iar ei se bat pe funcţii! PSD denunţă mascarada „Guvernului Mureşan” care trebuie să înceteze cât mai repede! Asistăm la o încleştare pe funcţii între trei partide mici, rupte complet de realitate, de oameni şi problemele presante ale ţării”, transmite PSD pe Facebook.

În mesajul publicat joi, social-democrații critică discuțiile dintre partidele care negociază componența viitorului Cabinet.

PSD folosește formulări dure la adresa celor implicați în negocieri și susține că discuțiile pentru ministere și funcțiile de vicepremier au ajuns în centrul procesului de formare a Executivului.

„Amatori, dar aroganţi! O piesă în care marii apostoli ai „reformelor” şi ai „responsabilităţii” se bat, fără ruşine, în văzul tuturor, pe ministerele unui guvern mort înainte de a se fi născut. Un condamnat se luptă pe Ministerul Justiţiei şi toţi pe Ministerul Afacerilor Interne şi pe scaunele de vicepremieri în timp ce flutură drapelul fals al austerităţii”, spune PSD.

Afirmațiile reprezintă poziția politică exprimată de PSD în contextul negocierilor pentru formarea Guvernului Mureșan.

Partidul Social Democrat se referă și la decizia lui Siegfried Mureșan de a continua demersurile pentru formarea Guvernului și de a merge în Parlament pentru votul de învestitură.

Premierul desemnat a transmis că nu intenționează să își depună mandatul și că va continua procedura parlamentară. PSD contestă această decizie și susține că Mureșan nu poate obține voturile necesare pentru o majoritate parlamentară.

„Atât de mult s-au desprins de pământ, încât, în mod iresponsabil, Siegfried Vasile Mureşan anunţă că nu-şi depune mandatul, deşi ştie bine că n-are nicio şansă să obţină votul unei majorităţi parlamentare”.

Evaluarea privind șansele premierului desemnat de a obține majoritatea reprezintă poziția PSD.

În finalul mesajului, social-democrații reiau solicitarea adresată lui Siegfried Mureșan și cer încheierea actualei proceduri de formare a Guvernului.

„Matematica nu este de partea lui. De aceea, PSD îi solicită prim-ministrului desemnat să îşi depună cât mai rapid mandatul.

România are nevoie de un guvern cu puteri depline! Un guvern care să guverneze pentru oameni, nu pentru funcţii!”