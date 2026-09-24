„Investiții care contează”. Întâlnirea de toamnă de la Mănăstirea Oașa pentru economiști și jurnaliști

Între 2 și 4 octombrie 2026, Mănăstirea Oașa găzduiește evenimentul „Investiții care contează”, o întâlnire de toamnă dedicată profesioniștilor din domeniile financiar, marketing, jurnalism și comunicare.

Evenimentul propune participanților o schimbare de perspectivă: trecerea de la evaluarea strictă a randamentelor și performanțelor comerciale la reevaluarea investițiilor care dau sens vieții, precum formarea caracterului, consolidarea familiei, credința și trăirea responsabilă a vocației profesionale.

Evenimentul este organizat de două comunități formate în jurul experienței duhovnicești și formative a Mănăstirii Oașa, așezământ care de peste 31 de ani ghidează generații de tineri.

Comunitatea Arvuna: Reunește economiști și profesioniști din domeniul financiar și al marketingului care caută să își integreze valorile spirituale în activitatea profesională.

Comunitatea Impact: Grupează jurnaliști și oameni de comunicare dedicați valorilor creștin-ortodoxe, promovării adevărului și responsabilității cuvântului în spațiul public.

Programul din acest an aduce în fața participanților invitați care vor aborda tema investițiilor fundamentale din perspective teologice, profesionale și personale.

Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, titular al catedrei de Studiul Noului Testament (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca), va susține conferința „Puterea taumaturgică a Cuvântului. O perspectivă biblică”, evidențiind forța vindecătoare și orientativă a Cuvântului în societatea contemporană.

Sebastian Olar, fost director de creație al festivalului Untold, va prezenta tema „Plăcere istovitoare sau bucurie împlinitoare? Despre o viață trăită cu rost”. Pornind de la experiența sa directă în industria divertismentului, va analiza diferența majoră dintre o viață axată pe satisfacții imediate și una ancorată în sens.

Raluca Olar, jurnalistă cu 18 ani de experiență la TRINITAS TV, va vorbi despre „Jurnalismul care zidește”. Alături de soțul ei, Sebastian Olar, va susține și un dialog aplicat despre investiția în familie, evidențiind spațiul familial drept principalul loc de formare a iubirii și responsabilității.

Pe lângă sesiunile de conferințe, evenimentul include momente de rugăciune, participare la viața liturgică a mănăstirii și ateliere de cunoaștere.

Cazarea și masa pentru zilele de eveniment sunt oferite gratuit participanților de către Mănăstirea Oașa.

Înscrieri: https://forms.gle/AGHVM8Ag5jg8hrFC8

Contact: Anca – 0730 983 683