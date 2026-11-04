China a transmis miercuri primul mesaj după rezultatele alegerilor americane de la jumătatea mandatului, în urma cărora democrații au obținut controlul asupra ambelor camere ale Congresului. Beijingul consideră că scrutinul reprezintă o problemă internă a Statelor Unite, dar și-a exprimat disponibilitatea de a menține cooperarea cu administrația de la Washington, potrivit EFE.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a declarat că rezultatul alegerilor nu schimbă disponibilitatea Chinei de a continua dialogul cu partea americană, inclusiv în privința subiectelor asupra cărora cele două state au poziții diferite.

„Alegerile de la jumătatea mandatului ţin de afacerile interne ale SUA”, a declarat Mao Ning, în timpul conferinței de presă.

Oficialul chinez a transmis că Beijingul dorește să păstreze înțelegerile stabilite anterior la cel mai înalt nivel și să mențină comunicarea cu Washingtonul.

„China este dispusă să continue să colaboreze cu Statele Unite pentru a păstra şi a pune în aplicare consensul important la care au ajuns cei doi şefi de stat, pentru a consolida comunicarea şi pentru a gestiona în mod corespunzător divergenţele”, a declarat ea.

Mesajul Beijingului vine după ce democrații au obținut o victorie importantă la alegerile americane de la jumătatea mandatului prezidențial. Potrivit proiecțiilor publicate de presa din Statele Unite, formațiunea a câștigat controlul asupra ambelor camere ale Congresului.

După ce și-au asigurat majoritatea în Camera Reprezentanților, democrații au obținut mandate suplimentare și în Senat, inclusiv în state considerate tradițional favorabile republicanilor, precum Kansas și Texas.

Rezultatul reprezintă o lovitură politică majoră pentru partidul lui Donald Trump și îi poate limita considerabil capacitatea președintelui american de a-și pune în aplicare agenda până la încheierea mandatului.

Donald Trump a adoptat un ton conciliant atunci când a comentat rezultatele scrutinului, deși nu și-a asumat responsabilitatea pentru înfrângerea republicanilor.