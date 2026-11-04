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Cum vede China relația cu SUA după victoria democraților. Primul mesaj transmis de Beijing

Cum vede China relația cu SUA după victoria democraților. Primul mesaj transmis de BeijingTrump Xi / sursa foto: captura video
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Din cuprinsul articolului

China a transmis miercuri primul mesaj după rezultatele alegerilor americane de la jumătatea mandatului, în urma cărora democrații au obținut controlul asupra ambelor camere ale Congresului. Beijingul consideră că scrutinul reprezintă o problemă internă a Statelor Unite, dar și-a exprimat disponibilitatea de a menține cooperarea cu administrația de la Washington, potrivit EFE.

China, prima poziție după victoria democraților în Congresul SUA

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a declarat că rezultatul alegerilor nu schimbă disponibilitatea Chinei de a continua dialogul cu partea americană, inclusiv în privința subiectelor asupra cărora cele două state au poziții diferite.

„Alegerile de la jumătatea mandatului ţin de afacerile interne ale SUA”, a declarat Mao Ning, în timpul conferinței de presă.

SUA-China

SUA-China. Sursa foto: AI

Ce se va întâmpla cu relațiile bilaterale

Oficialul chinez a transmis că Beijingul dorește să păstreze înțelegerile stabilite anterior la cel mai înalt nivel și să mențină comunicarea cu Washingtonul.

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„China este dispusă să continue să colaboreze cu Statele Unite pentru a păstra şi a pune în aplicare consensul important la care au ajuns cei doi şefi de stat, pentru a consolida comunicarea şi pentru a gestiona în mod corespunzător divergenţele”, a declarat ea.

Democrații obțin controlul Congresului și provoacă o înfrângere republicanilor

Mesajul Beijingului vine după ce democrații au obținut o victorie importantă la alegerile americane de la jumătatea mandatului prezidențial. Potrivit proiecțiilor publicate de presa din Statele Unite, formațiunea a câștigat controlul asupra ambelor camere ale Congresului.

După ce și-au asigurat majoritatea în Camera Reprezentanților, democrații au obținut mandate suplimentare și în Senat, inclusiv în state considerate tradițional favorabile republicanilor, precum Kansas și Texas.

Rezultatul reprezintă o lovitură politică majoră pentru partidul lui Donald Trump și îi poate limita considerabil capacitatea președintelui american de a-și pune în aplicare agenda până la încheierea mandatului.

Donald Trump a adoptat un ton conciliant atunci când a comentat rezultatele scrutinului, deși nu și-a asumat responsabilitatea pentru înfrângerea republicanilor.

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