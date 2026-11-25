Shein va plăti 100 de milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile formulate de autoritățile americane privind practicile comerciale ale platformei. Comisia Federală pentru Comerț din SUA (FTC) susține că retailerul a indus în eroare clienții prin promisiuni nerespectate privind livrările, eliminarea recenziilor negative și informații înșelătoare despre proveniența materiilor prime. Cazul nu este unul izolat. În ultimii ani, compania a intrat în atenția autorităților din mai multe state europene, iar Uniunea Europeană a înăsprit regulile pentru comerțul online din afara spațiului comunitar. Și România a introdus, apoi a eliminat, o taxă de 25 de lei pentru coletele extracomunitare, în timp ce noile măsuri europene au schimbat din nou costurile asociate acestor livrări.

Acordul de 100 de milioane de dolari a fost anunțat de FTC după o investigație privind modul în care Shein își desfășoară activitatea pe piața americană. Potrivit autorității, compania promova livrări rapide, însă numeroși clienți au primit comenzile cu întârzieri de zile, săptămâni sau chiar luni. Au existat și situații în care produsele achitate nu au mai ajuns la cumpărători.

Anchetatorii au constatat că problemele nu se limitau la întârzierile de transport. Consumatorii întâmpinau dificultăți și atunci când încercau să obțină informații despre comenzile pierdute sau să rezolve situațiile în care produsele nu ajungeau la destinație.

O altă acuzație vizează recenziile publicate pe platformă. FTC susține că Shein ar fi permis afișarea comentariilor favorabile, în timp ce opiniile negative erau eliminate sau împiedicate să apară. Printre exemplele menționate de autorități se numără reclamațiile unor clienți care au afirmat că anumite bijuterii le pătau pielea.

Investigația a vizat și informațiile despre furnizorii companiei. Shein promova colecția „evoluSHEIN” prin afirmații referitoare la standardele de responsabilitate socială ale producătorilor, inclusiv la protecția împotriva muncii copiilor și a muncii forțate. Autoritatea americană susține însă că retailerul nu a prezentat audituri independente care să confirme aceste declarații.

Probleme au fost identificate și în privința informațiilor despre originea bumbacului utilizat în produse. Potrivit FTC, unele materiale prezentate ca provenind din Statele Unite ar fi avut, în realitate, origine chineză, iar pentru alte produse proveniența nu a putut fi stabilită.

În urma acordului, compania va trebui să respecte reguli mai stricte privind informarea clienților despre livrări, publicarea recenziilor și comunicarea informațiilor despre furnizori și materiile prime utilizate. Banii achitați vor fi folosiți de FTC pentru despăgubirea consumatorilor afectați.

Shein nu și-a recunoscut răspunderea și a contestat o parte dintre acuzații. Compania a transmis că va continua să își îmbunătățească măsurile de protecție a consumatorilor și procedurile de conformitate. Acordul propus a fost depus la o instanță federală, iar intrarea sa în vigoare depinde de aprobarea judecătorului.

Presiunea asupra retailerului chinez nu vine doar din Statele Unite. În Europa, autoritățile au investigat în special modul în care compania își prezintă reducerile, produsele și angajamentele privind protecția mediului.

În iulie 2025, Franța a aplicat o amendă de 40 de milioane de euro companiei care gestionează vânzările Shein pe piața franceză. Investigația Direcției Generale pentru Concurență, Protecția Consumatorilor și Combaterea Fraudelor (DGCCRF) a identificat nereguli în modul de prezentare a promoțiilor și a reducerilor de preț.

Autoritățile au verificat mii de produse comercializate pe site și au constatat că numeroase oferte nu reflectau reduceri reale. În 57% dintre cazurile analizate, prețul prezentat drept redus nu reprezenta o diminuare efectivă, în timp ce alte promoții indicau reduceri mai mici decât cele anunțate.

Ancheta franceză a vizat și mesajele prin care Shein își prezenta angajamentele ecologice. Autoritățile au considerat că anumite afirmații despre impactul asupra mediului nu erau susținute suficient de dovezi.

O altă sancțiune a fost aplicată în Italia. În august 2025, Autoritatea pentru Concurență și Piață (AGCM) a amendat cu un milion de euro compania care administrează activitatea comercială Shein în Europa.

Investigația a vizat afirmațiile despre caracterul sustenabil al unor articole vestimentare și impactul acestora asupra mediului. Autoritatea italiană a considerat că mesajele publicitare puteau crea impresia că anumite produse sunt mai prietenoase cu mediul decât sunt în realitate.

Au fost analizate în special comunicările despre colecția „evoluSHEIN”, în care compania promova utilizarea unor fibre considerate ecologice și posibilitatea reciclării produselor.

Autoritățile au constatat că informațiile prezentate erau, incomplete sau exagerate. De asemenea, au fost contestate promisiunile privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în condițiile în care datele companiei indicau o creștere a acestora în 2023 și 2024.

Nici instituțiile europene nu au rămas în afara acestui subiect. În mai 2025, rețeaua europeană de cooperare pentru protecția consumatorilor a notificat Shein cu privire la mai multe practici considerate contrare legislației comunitare.

Investigația a vizat reducerile prezentate în mod înșelător, tehnicile de presiune asupra cumpărătorilor și informațiile incomplete despre drepturile de returnare și rambursare. Autoritățile au atras atenția și asupra modului în care platforma gestionează reclamațiile și solicitările clienților.

În februarie 2026, Comisia Europeană a deschis o procedură oficială împotriva Shein în baza Regulamentului privind serviciile digitale (DSA). Ancheta vizează posibile mecanisme de design care încurajează utilizarea excesivă a platformei, lipsa de transparență a sistemelor de recomandare și comercializarea unor produse ilegale.

Unul dintre aspectele verificate este sistemul prin care utilizatorii primesc puncte și recompense pentru activitatea desfășurată pe platformă. Comisia analizează dacă aceste mecanisme pot încuraja comportamente compulsive și dacă Shein a evaluat corespunzător riscurile pentru consumatori.

Instituția europeană verifică și măsurile prin care compania ar trebui să împiedice comercializarea produselor ilegale. Deschiderea procedurii nu reprezintă o decizie finală privind încălcarea legislației, ci începutul unei investigații aprofundate.

În timp ce Shein era vizată de investigații în Statele Unite și Europa, România a adoptat măsuri privind comenzile provenite din afara Uniunii Europene.

Prin Legea nr. 239/2025, publicată în Monitorul Oficial la 15 decembrie 2025, a fost introdusă o taxă logistică de 25 de lei pentru coletele cu valoare comercială sub 150 de euro, expediate din afara spațiului comunitar către destinatari din România.

Măsura a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și a vizat inclusiv comenzile de pe platforme precum Shein, Temu și AliExpress.

Taxa nu era aplicată exclusiv unui anumit magazin online, ci tuturor expedierilor care îndeplineau condițiile prevăzute de lege. Obligația de plată revenea furnizorului, expeditorului sau entității care facilita vânzarea prin intermediul platformei digitale, nu cumpărătorului în mod direct.

Introducerea acestei contribuții a venit pe fondul creșterii puternice a numărului de colete de mică valoare provenite din afara Uniunii Europene și al preocupărilor privind concurența dintre comercianții europeni și platformele internaționale.

Taxa logistică introdusă la începutul anului a fost eliminată înainte de încheierea lui 2026. Guvernul a adoptat OUG nr. 43/2026, prin care a abrogat prevederea referitoare la contribuția de 25 de lei.

Eliminarea a devenit aplicabilă la 1 noiembrie 2026. Pentru coletele predate destinatarilor începând cu această dată, taxa nu mai este datorată. În schimb, obligațiile aferente expedierilor livrate până la 31 octombrie inclusiv rămân valabile.

Decizia a fost luată în contextul introducerii unor mecanisme comune la nivelul Uniunii Europene pentru gestionarea importurilor de valoare redusă. Menținerea unei taxe naționale separate ar fi generat suprapuneri cu noile obligații europene.

Schimbările nu s-au oprit la eliminarea contribuției din România. Uniunea Europeană a decis să renunțe la scutirea vamală de care beneficiau expedierile cu valoare mai mică de 150 de euro și să introducă un sistem comun de taxare.

De la 1 iulie 2026, pentru aceste importuri se aplică o taxă vamală temporară de 3 euro. Suma se calculează în funcție de categoria de produse din colet, nu automat pentru fiecare colet în parte.

De exemplu, dacă o comandă conține mai multe articole vestimentare încadrate în aceeași categorie tarifară, se aplică o singură taxă de 3 euro pentru acea categorie. Dacă în colet există produse din categorii tarifare diferite, suma se poate multiplica.

Începând cu 1 noiembrie 2026, Uniunea Europeană a introdus și o taxă de procesare de 2 euro pentru fiecare articol. Aceasta este distinctă de taxa vamală și urmărește acoperirea cheltuielilor generate de verificarea și gestionarea volumului tot mai mare de colete provenite din comerțul online internațional.

Potrivit Consiliului Uniunii Europene, responsabilitatea pentru formalitățile vamale și achitarea obligațiilor revine platformelor și operatorilor comerciali, nu consumatorului final. Aceste costuri pot influența însă prețurile și condițiile de livrare oferite cumpărătorilor.

Cazul Shein arată amploarea verificărilor la care sunt supuse platformele de comerț online care au câștigat milioane de clienți în Europa și Statele Unite. Autoritățile nu mai urmăresc doar respectarea regulilor privind livrările și rambursările, ci și siguranța produselor, corectitudinea reducerilor, transparența publicității și protecția utilizatorilor.