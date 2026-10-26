Shein a acceptat să plătească 100 de milioane de dolari pentru soluționarea unei investigații a Comisiei Federale pentru Comerț din SUA (FTC), care vizează întârzierile livrărilor și reclamațiile consumatorilor, potrivit Reuters. Acordul vine într-un moment dificil pentru retailerul de modă online, care se confruntă cu noi costuri comerciale și cu o presiune tot mai mare din partea autorităților de reglementare.

Investigația americană are la bază mii de sesizări ale clienților privind comenzile plasate pe platformă, inclusiv colete care apăreau ca fiind livrate, deși cumpărătorii susțineau că nu le-au primit. În paralel, compania încearcă să își adapteze modelul de afaceri la schimbările fiscale și vamale din Statele Unite și Uniunea Europeană.

Documentele autorității americane analizate de Reuters indică peste 12.000 de reclamații împotriva Shein în perioada ianuarie 2020 – iunie 2026. Sesizările au vizat achiziții cu o valoare totală de peste 11 milioane de dolari.

O parte dintre consumatori au reclamat întârzieri sau probleme în livrarea comenzilor. Alții au susținut că produsele nu au ajuns la destinație, deși sistemul companiei indica finalizarea livrării. Au existat și plângeri potrivit cărora serviciul de relații cu clienții nu a rezolvat situațiile semnalate.

Reuters a precizat că nu a putut verifica independent conținutul reclamațiilor și nici dacă problemele reclamate au fost soluționate ulterior.

Shein a confirmat că a ajuns la un rezultat pe care îl consideră constructiv în discuțiile cu autoritatea americană și a anunțat că va furniza informații suplimentare. Un purtător de cuvânt al FTC a refuzat să comenteze acordul.

Plata de 100 de milioane de dolari reprezintă o cheltuială semnificativă pentru companie. Potrivit informațiilor prezentate în relatarea Reuters, suma echivalează cu aproximativ 44% din profitul Shein din trimestrul al doilea.

Compania avertizase încă din iulie, în documentele depuse în perspectiva listării la Bursa din Hong Kong, că investigația FTC ar putea duce la sancțiuni financiare importante.

Impactul acordului se adaugă presiunilor generate de modificările politicilor comerciale, care afectează în special retailerii ce livrează volume mari de colete individuale, cu valoare redusă.

Shein, fondată în China și cu sediul central în Singapore, și-a construit o mare parte din activitate pe comercializarea de îmbrăcăminte și accesorii la prețuri mici. Modelul depinde de volume mari de vânzări și de o structură a costurilor care permite menținerea unor prețuri competitive.

Eliminarea unor facilități vamale și introducerea unor costuri suplimentare pentru coletele de mică valoare pun însă presiune pe această strategie. În Uniunea Europeană, noile măsuri privind importurile din comerțul electronic pot majora costul comenzilor, în funcție de regulile aplicabile și de modalitatea de calcul a taxelor.

Aceste schimbări afectează competitivitatea platformelor care livrează direct către consumatori din afara pieței europene. Pentru Shein, provocarea este să absoarbă o parte din costuri fără să își piardă avantajul prețurilor reduse.

Potrivit relatării Reuters, acțiunile companiei au scăzut cu 22% față de prețul de la listarea din 1 septembrie. Evoluția reflectă presiunile asupra perspectivelor de profitabilitate, pe fondul costurilor comerciale și al incertitudinilor de reglementare.

Pentru a-și îmbunătăți profitabilitatea, compania ia în calcul dezvoltarea unor mărci și categorii de produse cu prețuri mai ridicate. Directorul general Sky Xu a anunțat luna precedentă că retailerul intenționează să își diversifice oferta în această direcție.

O asemenea schimbare ar putea reduce dependența de articolele foarte ieftine, dar presupune adaptarea strategiei comerciale și păstrarea interesului consumatorilor care au ales platforma în principal pentru prețuri.

În același timp, Shein se confruntă cu verificări suplimentare în Europa. Comisia Europeană investighează comercializarea unor produse ilegale pe platformă, iar compania a fost vizată anterior de o amendă de 150 de milioane de euro aplicată de autoritatea franceză pentru protecția datelor, în legătură cu utilizarea cookie-urilor.

Cazul Shein nu este singular în industria comerțului online din SUA. Autoritățile americane au luat măsuri și împotriva altor companii pentru nerespectarea termenelor de livrare.

Fashion Nova a fost amendată cu 9,3 milioane de dolari în 2020, iar Hey Dude, marcă deținută de Crocs, a primit o amendă de 1,95 milioane de dolari în 2023, în urma unor probleme legate de livrări și de gestionarea recenziilor negative.

Pentru comercianții online, respectarea termenelor comunicate și soluționarea reclamațiilor sunt elemente importante ale relației cu clienții și ale conformității cu normele de protecție a consumatorilor.

În concluzie, acordul de 100 de milioane de dolari adaugă o nouă presiune asupra Shein, într-o perioadă în care compania trebuie să gestioneze atât reclamațiile privind serviciile oferite, cât și creșterea costurilor și înăsprirea reglementărilor pe piețele internaționale.