Shein vrea să treacă de la modelul bazat aproape exclusiv pe propriile produse la o platformă care reunește mai multe branduri, după o listare la Bursa din Hong Kong și ani de încercări nereușite de a intra pe piețele din New York și Londra. Compania are în vedere achiziții și extinderea programului său pentru branduri, în timp ce ritmul de creștere a vânzărilor încetinește.

Potrivit prospectului citat de Reuters, Shein dispune de aproximativ 15 miliarde de dolari în numerar și a atras încă 1,74 miliarde de dolari prin oferta publică inițială.

Compania a confirmat și planul de a cumpăra brandul american Everlane pentru 80 de milioane de dolari. Tranzacția face parte din strategia prin care Shein urmărește să își diversifice veniturile și să ajungă la consumatori cu niveluri diferite de venit.

Listarea de la Hong Kong a avut loc după mai mulți ani în care compania a încercat să se listeze în Statele Unite și în Marea Britanie, însă s-a lovit de obstacole de reglementare.

Vineri, acțiunile Shein au închis ședința de tranzacționare la 38,14 dolari Hong Kong, echivalentul a aproximativ 4,86 dolari americani. Prețul a fost cu peste 20% sub cel stabilit pentru oferta publică.

Louise Deglise-Favre, analist principal pentru sectorul de îmbrăcăminte la GlobalData, a declarat pentru Reuters că investitorii nu au evaluat încă o tranziție reușită către un model bazat pe branduri și platformă. Potrivit acesteia, construirea unui portofoliu relevant de mărci necesită ani, în timp ce activitatea de bază este deja afectată de încetinirea vânzărilor.

Creșterea vânzărilor Shein a încetinit la 1,1% în primul trimestru din 2026, față de o creștere anuală de 8% în 2025. Compania resimte și efectele deciziei președintelui american Donald Trump de a elimina accesul fără taxe vamale pentru coletele mici, facilitate cunoscută sub denumirea „de minimis”.

Shein a confirmat în prospect că intenționează să cumpere Everlane, brand american cunoscut pentru hainele de bază și mesajele sale privind sustenabilitatea. O sursă familiarizată cu situația a declarat pentru Reuters că tranzacția reprezintă un prim test al strategiei de achiziții.

Planul Shein este să cumpere branduri cu poziționări și niveluri de preț diferite, pentru a atrage o bază mai largă de clienți. Compania a achiziționat deja retailerul britanic de fast-fashion Missguided în 2023.

Într-o scrisoare transmisă angajaților, directorul general al Everlane, Alfred Chang, a afirmat că brandul va rămâne independent și își va păstra angajamentele privind sustenabilitatea. El a susținut că achiziția ar putea ajuta compania să își consolideze avantajul competitiv și să ajungă la mai mulți clienți la nivel global.

Everlane a declarat, la rândul său, că echipa de conducere și standardele brandului rămân neschimbate.

Achiziția a generat reacții negative în rândul unor clienți Everlane, care asociază brandul cu produse de calitate, materiale sustenabile și transparență în procesul de fabricație.

Everlane promovează mesaje precum „Transparență radicală” și „Lux curat”, utilizează în principal materiale organice, inclusiv bumbac, și oferă informații despre fabricile în care sunt realizate produsele.

În schimb, hainele Shein sunt fabricate în principal din poliester, iar site-ul companiei nu precizează în mod obișnuit țara sau fabrica de origine pentru fiecare articol. Aceste diferențe de poziționare pot reprezenta o provocare pentru integrarea Everlane în grup.

Michael Gunther, vicepreședinte senior pentru cercetare și informații de piață la Consumer Edge, a declarat că Everlane ar putea ajuta Shein să ajungă la noi categorii de cumpărători. El a subliniat că baza de clienți Everlane din Statele Unite are, în general, venituri mai mari decât cea a brandului Shein.

Unul dintre principalele avantaje pe care Shein le promovează în relația cu brandurile achiziționate este infrastructura sa tehnologică și logistică. Software-ul companiei monitorizează cererea pentru produse și poate transmite fabricilor semnale pentru creșterea producției atunci când un articol se vinde bine.

În același timp, sistemul poate indica oprirea producției pentru articolele care nu atrag suficient interes. Shein susține că această metodă contribuie la menținerea unor niveluri reduse de stocuri.

Potrivit prospectului, unul dintre brandurile incluse în programul Xcelerator și-a crescut vânzările de aproximativ 15 ori în al doilea an, și-a îmbunătățit marja operațională cu peste 30 de puncte procentuale și și-a redus cu aproximativ două treimi numărul de zile necesare pentru rotația stocurilor.

Nitin Passi, fondatorul Missguided, a descris într-o postare pe LinkedIn lanțul de aprovizionare al Shein drept unul dintre cele mai eficiente construite vreodată.

Veniturile Shein din servicii, care includ vânzările realizate prin marketplace, cresc mai rapid decât cele provenite din propriile linii de produse. Totuși, acestea reprezintă în continuare o parte mult mai mică din afacerea companiei.

Jianggan Li, director general al firmei de consultanță Momentum Works din Singapore, a declarat că achizițiile pot oferi Shein un nou motor de creștere, dar nu pot înlocui îmbunătățirea economiei afacerii de bază.

„O singură companie Everlane nu va schimba semnificativ rezultatele. Important este dacă Shein poate demonstra că acest model poate fi repetat”, a spus el.