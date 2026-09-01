Piețele financiare internaționale traversează o perioadă de turbulențe majore, în condițiile în care randamentele obligațiunilor guvernamentale au înregistrat marți creșteri spectaculoase. Costurile la care se împrumută statele au atins maxime ale ultimelor decenii în economii de prim rang precum Japonia și Marea Britanie.

Această evoluție vine pe fondul escaladării conflictului militar dintre Statele Unite și Iran, eveniment care a impulsionat imediat prețurile la energie și a reaprins temeri profunde legate de un nou val inflaționist global, conform CNBC.

Sectoarele financiare din întreaga lume reacționează ferm la noile realități geopolitice. În Statele Unite, randamentul titlurilor de Trezorerie cu maturitate la 10 ani a urcat până la nivelul de 4,788%, reprezentând cea mai ridicată valoare din ultimele 20 de luni.

Fluctuații extrem de puternice au fost observate pe piețele din Asia și Europa. În Japonia, randamentul obligațiunilor de stat pe 10 ani a atins pragul de 3% pentru prima dată din anul 1996 până în prezent. În același timp, titlurile japoneze pe doi ani au urcat la 1,81%, înregistrând un maxim al ultimilor 31 de ani.

Situația este la fel de tensionată în Marea Britanie, unde randamentul obligațiunilor guvernamentale pe 10 ani a depășit nivelul de 5,23%. Această valoare reprezintă cel mai ridicat punct atins din iunie 2008, perioadă marcată de debutul crizei financiare globale. Pentru obligațiunile britanice cu maturitate la 30 de ani, randamentul s-a apropiat de 5,89%, atingând un nivel care nu a mai fost înregistrat din martie 1998.

Efectele de lanț au ajuns rapid și în Europa continentală. Obligațiunile emise de Germania, considerate pilonul de referință pentru costurile de finanțare din zona euro, au resimțit puternic presiunea vânzărilor. Randamentul titlurilor germane Bund pe 10 ani a urcat la aproximativ 3,35%, stabilind un nou maxim al ultimelor 52 de săptămâni. Totodată, randamentul titlurilor pe doi ani a urcat la cea mai mare valoare din iulie 2024. În Franța, costul de împrumut pe doi ani a atins un nivel record necomparat din aprilie 2024.

Explozia costurilor de finanțare este o consecință directă a noilor atacuri reciproce desfășurate între SUA și Iran în regiunea strategică a Strâmtorii Ormuz. Investitorii se tem de perturbări grave în lanțurile de aprovizionare cu resurse energetice. Ca reacție imediată, petrolul Brent s-a apreciat cu aproximativ 2,2%, ajungând la 92,38 dolari pe baril, în timp ce cotația petrolului WTI a avansat cu 2,61%, până la nivelul de 88,05 dolari.

În cadrul reuniunii G20 de la Asheville, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a încercat să reducă amploarea îngrijorărilor legate de creșterea randamentelor americane. Acesta a afirmat că piața titlurilor de stat din SUA rămâne cea mai performantă din lume, amintind că agenția Fitch a reconfirmat recent ratingul AA+ pentru datoria guvernamentală americană.

Analiștii financiari privesc însă situația cu mult mai mult scepticism. Steve Englander, responsabil pentru cercetarea valutară G10 și strategia macroeconomică pentru America de Nord în cadrul Standard Chartered, avertizează că presiunea asupra piețelor va continua. Conflictul prelungit cu Iranul și decizia Curții Supreme referitoare la tarifele vamale americane – care a eliminat circa 40% din veniturile suplimentare estimate – accentuează vulnerabilitățile fiscale.

„«Cea mai performantă», cum a spus Bessent, nu înseamnă același lucru cu o performanță bună”, a declarat Englander. „Toată lumea are o problemă cu deficitul. Nu cred că există vreun motiv de sărbătoare.”

Creșterea concomitentă a costurilor de împrumut în America de Nord, Europa și Asia confirmă faptul că piețele financiare se confruntă din nou cu un climat extrem de dificil, definit de datorii publice masive, inflație persistentă și un nou șoc energetic generat de contextul geopolitic.