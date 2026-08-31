Soarta confruntării dintre Statele Unite și Iran și schimbările profunde din echilibrul de putere mondial au fost principalele teme analizate de Adrian Severin în podcastul „Hai România”, realizat de jurnalistul EVZ Dan Andronic. Fostul ministru de Externe a vorbit despre implicațiile conflictelor din Orientul Mijlociu și Ucraina și despre poziția tot mai contestată a Washingtonului pe scena internațională. În ediția difuzată luni, 31 august, Adrian Severin a fost întrebat dacă Donald Trump pierde războiul cu Iranul.

Analistul a făcut o distincție între rezultatele militare imediate și consecințele strategice ale confruntării și susține că, în plan strategic, SUA au suferit deja o înfrângere.

„Din punct de vedere strategic, domnul Trump a pierdut deja războiul”, a afirmat Adrian Severin, explicând că, raportat la diferența de putere dintre Statele Unite și Iran, administrația americană ar fi trebuit să își atingă obiectivele într-un interval mult mai scurt.

În opinia fostului ministru de Externe, conflictul demonstrează că Statele Unite nu mai pot acționa în aceeași manieră ca în perioada în care erau considerate „jandarmul global”.

„SUA, America, nu mai reprezintă principala putere a lumii”, a susținut Severin, adăugând că va mai trece însă o perioadă până când această realitate va fi recunoscută la nivel internațional.

Jurnalistul Dan Andronic a atras atenția că loviturile militare asupra Iranului nu au dus la slăbirea regimului de la Teheran, ci ar fi avut inclusiv efectul de a întări aripa dură a conducerii iraniene.

Adrian Severin consideră că această evoluție trebuie privită cu atenție. Iranul ar fi suferit pierderi importante, însă conflictul nu ar fi dus la capitularea strategică a Teheranului.

Analistul a susținut că Iranul are în continuare capacitatea de a negocia și că o eventuală soluție ar putea apărea dacă Teheranul va considera că și-a atins obiectivele esențiale.

„Luați victoria și plecați cu ea”, este ideea pe care Severin spune că le-ar transmite-o reprezentanților iranieni. În opinia sa, o eventuală victorie strategică nu ar trebui urmată de o supralicitare a poziției, ci de găsirea unei formule de ieșire din conflict.

Discuția s-a extins apoi asupra transformărilor din Orientul Mijlociu. Adrian Severin consideră că regiunea se îndreaptă către o nouă arhitectură de securitate, în care Turcia, Arabia Saudită, Iranul și Pakistanul ar putea avea un rol important.

„Eu cred că această ordine se va sprijini pe un trepied”, a spus Severin, indicând statele arabe din Golf, Turcia și Iranul, la care s-ar adăuga Pakistanul.

Fostul ministru de Externe a subliniat și rolul Turciei, pe care o consideră una dintre puterile care pot influența decisiv viitoarea ordine regională.

„La Turcia trebuie să ne uităm cu maximă atenție”, a afirmat el, apreciind că Ankara poate deveni un actor capabil să schimbe echilibrul de putere din regiune.

În analiza sa, această reconfigurare nu ar avea neapărat ca obiectiv dispariția Israelului, ci desprinderea acestuia de dependența strategică față de Statele Unite și transformarea Israelului într-un actor regional cu o politică externă mai autonomă.

Potrivit lui Severin, una dintre cele mai importante consecințe ale conflictului este schimbarea raportului dintre Israel și Statele Unite.

El a interpretat inclusiv unele schimbări diplomatice din Israel ca posibile semnale privind intenția de a redefini relația cu Washingtonul.

„America nu mai poate să-și impună punctul de vedere în zonă și în general în lume”, a susținut Adrian Severin.