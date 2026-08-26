Trump anunță deminarea completă a Strâmtorii Ormuz

Președintele american Donald Trump a anunțat, pe Truth Social, că Marina SUA a îndepărtat sau detonat toate minele din Strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă vitală pe care regimul din Iran a închis-o în mare parte de la începutul războiului.

„Iranul a fost notificat că orice navă sau ambarcațiune care plasează mine noi va fi distrusă imediat și sistematic”, a mai spus Trump în postare.

Nu există deocamdată niciun comentariu din partea regimului din Iran.

Închiderea strâmtorii a provocat fluctuații mari ale prețului petrolului pe piețele mondiale. Trump a spus adesea că SUA dețin controlul asupra zonei, însă Iranul a tras asupra unor nave despre care susținea că au încercat să traverseze Strâmtoarea Ormuz fără permisiunea sa.

Aproximativ 20% din petrolul și gazul natural lichefiat din lume tranzitau Strâmtoarea Ormuz înainte de război, care a început pe 28 februarie cu atacuri aeriene americane și israeliene împotriva Iranului.

Un armistițiu care viza facilitarea discuțiilor pentru a pune capăt războiului a eșuat, iar schimburile de focuri între SUA și Iran au avut loc intermitent.

Cu toate acestea, săptămâna aceasta, SUA au anunțat o serie de sancțiuni economice împotriva Iranului.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a avertizat că orice națiune care va avea un parteneriat financiar cu regimul din Iran va fi izolată.

Iranul și SUA au semnat un Memorandum de Înțelegere (MoU) în iunie - un document în 14 puncte care stabilește un termen limită de 60 de zile pentru a ajunge la un acord privind Strâmtoarea Ormuz, înainte de negocieri substanțiale privind rezolvarea problemei nucleare.

Cu toate acestea, termenul limită a expirat, iar discuțiile au eșuat, ceea ce a dus la noile sancțiuni americane despre care Trump crede că vor duce la prăbușirea regimului iranian.

Iranul a fost sub sancțiuni cea mai mare parte a timpului de la fondarea Republicii Islamice în 1979, iar ministrul Economiei, Ali Madanizadeh, a declarat că Teheranul este „pe deplin pregătit” pentru sancțiuni mai ample, despre care a susținut că ar duce la „o altă înfrângere” pentru SUA.

Economia sa, însă, a avut de suferit ca urmare a războiului - și a unei blocade a porturilor iraniene pe care SUA o mențin de săptămâni întregi pentru a nu permite continuarea comerțului.

Marți, regimul comunist din China - cel mai mare cumpărător de petrol iranian - a declarat că se opune ferm ceea ce a calificat drept „sancțiuni unilaterale ilegale” ale SUA și că va lua „toate măsurile necesare” pentru a-și proteja interesele.

Anunțul SUA vine înaintea discuțiilor planificate între Trump și președintele chinez Xi Jinping de luna viitoare.

Până de curând, pe baza memorandumului de înțelegere - Iranul fusese implicat în negocieri cu Omanul, un aliat al SUA, pentru a conveni asupra unui mecanism de administrare a strâmtorii. Cu toate acestea, discuțiile nu au dus până acum la un acord și, săptămâna trecută, Trump a amenințat chiar că va bombarda Omanul „dacă acest lucru se pune în calea” propriilor discuții cu Iranul pe această temă.

Ministrul de externe omanez, Badr Albusaidi, a declarat marți că speră că țara sa și Iranul vor anunța în curând înființarea unui coridor maritim temporar în strâmtoare, după ce se va întâlni cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, la Teheran.

El a spus într-un comunicat că speră, de asemenea, la „aranjamente practice” pentru a restabili navigația sigură, adăugând: „Gestionarea viitoare a strâmtorii și o soluție permanentă vor urma la momentul oportun”.

Araghchi a confirmat întâlnirea într-un comunicat, spunând că „soluțiile regionale” au fost discutate în cadrul discuțiilor cu reprezentanți din Pakistan și Oman.