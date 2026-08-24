Regimul din Iran se confruntă cu o triplă problemă

Regimul islamist din Iran este supus unei presiuni crescânde din cauza războiului, pe măsură ce controlul asupra Strâmtorii Ormuz slăbește, resursele financiare se împuținează și liderii politici de top le cer public islamiștilor aflați la conducere să găsească o cale de ieșire din conflict, scrie The New York Post.

Cea mai recentă fază a conflictului a arătat cum din ce în ce mai multe nave trec în liniște prin Strâmtoarea Ormuz, aproape 200 de nave traversând zona săptămâna trecută, conform datelor de la Centrul de Operațiuni Comerciale Maritime din Marea Britanie.

Fluxul reprezintă o creștere de 400% în ultimele două săptămâni, analiștii maritimi Kpler notând că traficul care a găsit o trecere sigură - ajutat de escortele Marinei SUA - înseamnă efectiv că regimul din Iran a pierdut controlul parțial asupra strâmtorii.

Și, în timp ce tot mai multe nave și petrol ies din porturile din zonă, exporturile de petrol ale Iranului au scăzut aproape de zero, din cauza blocadei americane reînnoite asupra porturilor sale și a măsurilor economice de „Ziua Z” ale președintelui Trump.

Conform imaginilor recente din satelit, s-a observat activitate puțină sau chiar deloc la centrul petrolier iranian de pe insula Kharg, ceea ce lasă Iranul cu puține opțiuni pentru a compensa economia sa deja bolnavă, afectată de inflație și șomaj la niveluri istorice ridicate.

Nu se întrevede nicio ușurare economică pentru regim, deoarece SUA continuă să impună sancțiuni republicii islamice ca parte a campaniei sale de presiune maximă, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, amenințând cu noi sancțiuni.

În cele din urmă, săptămâna trecută, Emiratele Arabe Unite au suspendat toate schimburile comerciale cu Iranul din cauza reînnoirii focurilor de rachete – eliminând un centru cheie de export care contribuise la atenuarea șocurilor sancțiunilor americane.

Republica islamică Iran „depinde în mare măsură de Emiratele Arabe Unite, nu pentru că Emiratele Arabe Unite produc o treime din importurile Iranului, ci pentru că servesc drept o poartă majoră de acces pentru Iran la bunuri și infrastructură comercială din țări terțe”, a declarat pentru Associated Press Mohammad Farzanegan, profesor de economie a Orientului Mijlociu la Universitatea Marburg din Germania.

Realitatea cu care se confruntă economia Iranului în declin a determinat regimul să amenințe orice alt aliat din Golf cu represalii dacă decide să se alăture războiului economic al Americii.

„Orice țară care devine parteneră în crearea de restricții economice împotriva noastră va fi considerată de noi un inamic”, a declarat Mohsen Rezaei, noul șef al securității iraniene, într-un interviu acordat postului de radio de stat.

În contextul în care controlul asupra strâmtorii și economia sa sunt supuse unor presiuni, Iranul se confruntă și cu o fractură în conducerea sa din cauza stării războiului.

Partizanii de linie dure, precum Rezaei și Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, susțin că pot suporta orice presiune în timp ce provoacă rău SUA și aliaților săi.

Între timp, președintele iranian Masoud Pezeshkian a avertizat în repetate rânduri că presiunea economică tot mai mare asupra Teheranului își pune amprenta, avertizând totodată împotriva unei retrageri „umilitoare” „în fața inamicului”.

„Războiul trebuie să se încheie la un moment dat”, a declarat Pezeshkian într-un discurs susținut vineri, conform presei de stat. „Este mai bine să ne demonstrăm astăzi puterea și demnitatea și să spunem lumii că am câștigat și că punem capăt războiului.”

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a subliniat, de asemenea, riscurile de securitate națională cu care se confruntă țara dacă regimul teocratic continuă să se confrunte cu o criză economică majoră.

„Indiferent câtă putere militară avem, dacă poporul nostru se luptă și țara duce lipsă de circulație financiară și creștere economică, nu vom realiza progrese”, a spus el, conform presei de stat iraniane. „Ca cineva care a experimentat războiul, [eu] înțeleg adevărata valoare a păcii.”

Liderul suprem Mojtaba Khamenei, despre care se crede că este grav rănit și nu a mai fost văzut public de la începutul războiului, a fost prezentat săptămâna trecută într-un videoclip de 15 secunde.

Clipul, care nu este datat și nu oferă nicio indicație cu privire la momentul filmării, îl arată pe Khamenei - care i-a succedat tatălui său după ce acesta a fost ucis de bombele israeliene în prima zi a războiului - înconjurat de consilieri, dar nu există nicio dovadă că imaginile sunt recente sau reale.

Absența sa din atenția publică - chiar și președintele Pezeshkian a spus că este greu să comunice cu el și că singura lor întâlnire a fost ascunsă în umbră - înseamnă că influența sa asupra poporului iranian se estompează, spun oponenții regimului.