Anglia a oferit o demonstrație clară de forță în etapa a treia din prima divizie a Ligii Națiunilor. Selecționata condusă de Thomas Tuchel a câștigat confruntarea disputată în deplasare împotriva Croației, reușind să se impună cu rezultatul de 7-0. Confruntarea de la Rijeka intră direct în cărțile de istorie ale fotbalului internațional, fiind cea mai drastică înfrângere înregistrată vreodată de reprezentativa croată.

Oaspeții au pus stăpânire pe joc încă din primele minute ale meciului. Seriile de atacuri au fost inițiate rapid, iar tabela a fost deblocată în minutul 8, când Bellingham i-a oferit o pasă decisivă lui Harry Kane. Peste doar câteva minute, în minutul 21, Bellingham a trecut din rolul de pasator în cel de marcator și a majorat diferența.

Formația gazdă a continuat să aibă dificultăți majore în a opri construcția englezilor. În minutul 39, Gordon a înscris al treilea gol al meciului. Seria reușitelor din prima repriză s-a încheiat în minutul 45, moment în care Bellingham a oferit o nouă pasă de gol, valorificată de Bukayo Saka. La pauză, tabela indica un avantaj net pentru formația vizitatoare.

Repriza a doua a păstrat același scenariu de dominare. Harry Kane a realizat dubla în minutul 53, iar în minutul 68 i-a oferit la rândul său un assist lui Bukayo Saka pentru al șaselea gol al partidei. În tot acest interval, reprezentativa Croației a arătat o lipsă clară de idei pe faza de construcție, fiind previzibilă și incapabilă să pună în pericol poarta adversă.

Tabela a fost închisă în minutul 87 prin reușita lui Morgan Rogers. Primul șut trimis pe spațiul porții de către gazde a venit abia în minutul 90, într-un meci care s-a încheiat cu scorul de 0-7.

În urma acestui rezultat, Anglia și Spania ocupă primele două poziții în grupa a 3-a din prima divizie a Ligii Națiunilor. Selecționata Croației rămâne cu trei puncte acumulate, în timp ce reprezentativa Cehiei ocupă ultima poziție, fără vreun punct obținut până în prezent.