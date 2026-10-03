Sport

Dezastru istoric pentru Croația în Liga Națiunilor. Anglia se impune la Rijeka cu un scor categoric

Dezastru istoric pentru Croația în Liga Națiunilor. Anglia se impune la Rijeka cu un scor categoricHarry Kane, aplaudat la finalul meciului cu Croația. sursa: Fifa.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Anglia a oferit o demonstrație clară de forță în etapa a treia din prima divizie a Ligii Națiunilor. Selecționata condusă de Thomas Tuchel a câștigat confruntarea disputată în deplasare împotriva Croației, reușind să se impună cu rezultatul de 7-0. Confruntarea de la Rijeka intră direct în cărțile de istorie ale fotbalului internațional, fiind cea mai drastică înfrângere înregistrată vreodată de reprezentativa croată.

Dezastru istoric pentru Croația în Liga Națiunilor. Anglia se impune la Rijeka cu un scor categoric

Oaspeții au pus stăpânire pe joc încă din primele minute ale meciului. Seriile de atacuri au fost inițiate rapid, iar tabela a fost deblocată în minutul 8, când Bellingham i-a oferit o pasă decisivă lui Harry Kane. Peste doar câteva minute, în minutul 21, Bellingham a trecut din rolul de pasator în cel de marcator și a majorat diferența.

Formația gazdă a continuat să aibă dificultăți majore în a opri construcția englezilor. În minutul 39, Gordon a înscris al treilea gol al meciului. Seria reușitelor din prima repriză s-a încheiat în minutul 45, moment în care Bellingham a oferit o nouă pasă de gol, valorificată de Bukayo Saka. La pauză, tabela indica un avantaj net pentru formația vizitatoare.

minge fotbal

Sursa foto: Freepik

Tăcere pe faza ofensivă a croaților și final în forță

Repriza a doua a păstrat același scenariu de dominare. Harry Kane a realizat dubla în minutul 53, iar în minutul 68 i-a oferit la rândul său un assist lui Bukayo Saka pentru al șaselea gol al partidei. În tot acest interval, reprezentativa Croației a arătat o lipsă clară de idei pe faza de construcție, fiind previzibilă și incapabilă să pună în pericol poarta adversă.

Tabela a fost închisă în minutul 87 prin reușita lui Morgan Rogers. Primul șut trimis pe spațiul porții de către gazde a venit abia în minutul 90, într-un meci care s-a încheiat cu scorul de 0-7.

Situația în clasamentul grupei

În urma acestui rezultat, Anglia și Spania ocupă primele două poziții în grupa a 3-a din prima divizie a Ligii Națiunilor. Selecționata Croației rămâne cu trei puncte acumulate, în timp ce reprezentativa Cehiei ocupă ultima poziție, fără vreun punct obținut până în prezent.

Stiri calde

22:45 - Cum cureți salteaua acasă și elimini mirosurile neplăcute. Două metode care nu necesită produse scumpe

22:34 - De ce unele zile par mai lungi decât altele. Legătura surprinzătoare cu nucleul Pământului

22:23 - Beneficiile neștiute ale cojilor de portocală: Cum le poți folosi inteligent în casă

22:14 - George Simion vrea proteste și în afara țării după arestarea lui Călin Georgescu. Apel către românii din Franța și SUA

22:01 - Povestea din spatele succesului Netflix. Cifrele spectaculoase și tehnologia secretă care alimentează cel mai mare se...

21:53 - Șeful penitenciarelor din Tennessee a demisionat după execuția eșuată a Christei Pike. Guvernatorul a dispus o anchet...

21:42 - Operația de apendicită sau tratamentul cu antibiotice? Ce arată un studiu masiv despre riscul de cancer colorectal

21:33 - Dezastru istoric pentru Croația în Liga Națiunilor. Anglia se impune la Rijeka cu un scor categoric

HAI România!

Eșecul Guvernului Bolojan 2.0: Performanțele și strategiile de comunicare ale liderilor politici

Eșecul Guvernului Bolojan 2.0: Performanțele și strategiile de comunicare ale liderilor politici

Foarfeca de la Quantico și generalii fără armată

Foarfeca de la Quantico și generalii fără armată

Când se vor ieftini carburanții. Expert în energie: „Atâta vreme cât cererea se menține ridicată, nu văd de ce prețul ar scădea”

Când se vor ieftini carburanții. Expert în energie: „Atâta vreme cât cererea se menține ridicată, nu văd de ce prețul...

Proiecte speciale