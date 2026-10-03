Confruntarea Polonia – România, rezultat 6-0, lider detașat de audienţă

Seară grea pentru “tricolorii” lui Gică Hagi ȋn Liga Naţiunilor: aceștia au fost ȋnvinși ȋn deplasare, rezultat 6-0, după o eliminare intens dezbătută a centralului Urs Schnyder, care a dictat penalty şi l-a eliminat pe Drăguşin la o ţinere uşoară în careu, în minutul 22. Acesta este cel mai dur rezultat obţinut de echipa naţională ȋn ultimii 59 de ani. Cu toate acestea, românii au fost alături de echipa lor, ȋntr-un meci care s-a impus ca lider detașat de audienţă, la nivelul tuturor categoriilor de public.

Astfel, cel de-al treilea meci al României în Nations League 2026, Polonia – România transmis aseară în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, în intervalul 21.45 – 23.37, a condus clasamentul audiențelor, înregistrând la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani 8 puncte de rating şi 33.4% cotă de piaţă în timp ce, postul secund, Pro TV, cu difuzarea emisiunii Vocea României înregistra 6 puncte de rating şi 25.2% cota de piaţă.

Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 8.9 puncte de rating şi 29% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 6.6 puncte de rating şi 21.6% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 8.5 puncte de rating şi 27.5% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 6.2 puncte de rating şi 19.8% cota de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:09, aproape 1.8 milioane de telespectatori urmăreau „tricolorii” lui Gică Hagi.

România a ȋntâlnit aseară Polonia, la Varșovia, ȋn al treilea meci cu Gică Hagi pe bancă ȋn Liga Naţiunilor, transmis ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. „Tricolorii” au clacat după decizia discutabilă a centralului Urs Schnyder, care a dictat penalty şi l-a eliminat pe Drăguşin la o ţinere uşoară în careu, în minutul 22. Polonezii au deschis scorul prin Lewandowski, ȋn urma penalty-ului, iar până la final acesta a reușit un hat-trick, ȋntr-o partidă care s-a ȋncheiat cu scorul de 6-0.

Luni, 5 octombrie, ȋncepând cu ora 21.45, echipa naţională ȋntâlnește Suedia, pe teren propriu, ȋn direct, pe Antena 1 și AntenaPLAY, ȋn ultimul din seria celor 4 meciuri disputate de elevii lui Gică Hagi ȋn doar 11 zile. Următoarele două confruntări din grupă vor avea lor sâmbătă, 14 noiembrie, România – Polonia, și marţi, 17 noiembrie, Bosnia -Herţegovina – România, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. De altfel, până ȋn 2028, toate meciurile naționalei României se văd exclusiv la Antena 1 şi în AntenaPLAY.