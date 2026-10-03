Selecționata României a suferit o înfrângere extrem de dureroasă în etapa a treia din cadrul competiției Liga Națiunilor, fiind învinsă fără drept de apel de reprezentativa Poloniei cu scorul de 6-0. Tabloul de la finalul meciului de vineri seara a fost unul de coșmar pentru tricolori, care au arătat o neputință totală pe teren. Unul dintre cei mai experimentați fotbaliști din lotul naționalei, Nicolae Stanciu, a apărut extrem de afectat în fața presei, recunoscând că nu a mai traversat o asemenea stare de dezamăgire de când îmbracă tricoul primei reprezentative.

Timpul pentru lamentări este însă extrem de scurt. Echipa națională trebuie să își reanalizeze rapid parcursul și să își revină din punct de vedere psihic, având în vedere că peste doar două zile este programată o nouă confruntare extrem de dificilă. Luni seara, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București, România va primi vizita selecționatei Suediei, într-un meci crucial pentru moralul și viitorul echipei.

La finalul partidei din Polonia, căpitanul și mijlocașul de 33 de ani și-a găsit cu greu cuvintele pentru a descrie momentele cumplite prin care trece întreaga echipă. Stanciu a subliniat că întreaga responsabilitate pentru rezultatul catastrofal aparține lotului de jucători și staffului tehnic, făcând un apel la unitate în aceste momente critice.

„E greu să vin să vorbesc, să răspund la întrebări, simțim durere, dezamăgire, rușine. Am pierdut 6-0, asta s-a întâmplat în seara asta, regretăm ce s-a întâmplat, mai mult de atât. Dânsul ne-a vorbit cum ne-a vorbit de obicei, ne-a transmis ce a avut de zis, rămânem împreună, așa e normal, suntem cu toții în aceeași barcă, suntem toți vinovați de acest rezultat. Trebuie să mergem mai departe, să ne gândim la următorul meci.

E dureros că nu am avut startul pe care ni l-am dorit, am avut momente dificile din care am reușit să ieșim, ne-am mai revenit, sper să o facem și acum.

E dură o asemenea înfrângere, aș fi preferat să pierd la echipa de club dacă era să fie la un asemenea scor, nu aici, în tricoul naționalei. Asta e, ne asumăm cu toții vina, trebuie să rămânem împreună, să discutăm, vina e a tuturor. Mâine dimineață trebuie să ne trezim, să ne antrenăm, să pregătim meciul cu Suedia.

Sunt momente și momente în viața fiecărei echipe, clar nu e un moment bun pentru noi, cred că spiritul e încă acolo, există, noi avem datoria să-l readucem, să-l regăsim, să fim ca înainte, să facem tot ce lucrăm la antrenamente și ce vrea Mister de la noi.

Trebuie să ne trezim, să o luăm de la capăt, luni e un alt meci, în care putem să spălăm cumva rușinea. Pentru mine e cea mai rușinoasă înfrângere din carieră”, a spus Stanciu, după meci, la zona mixtă, conform gsp.ro.

În ciuda șocului suferit, fotbaliștii români nu au timp să rămână blocați în eșecul din Polonia. Șansa la revanșă vine rapid pe teren propriu, unde tricolorii au obligația morală față de suporteri să arate o altă atitudine și un joc complet diferit.

Partida de luni împotriva Suediei reprezintă un test enorm de caracter pentru reprezentativa României. Rămâne de văzut în ce măsură jucătorii vor reuși să își regăsească spiritul de luptători, să pună în aplicare indicațiile tactice oferite de selecționer și să spele din rușinea rezultatului istoric negativ înregistrat în Polonia.