Acidul, ingredientul uitat din bucătărie. Când o mâncare nu iese cum trebuie, instinctul ne trimite aproape mereu la sare. Adăugăm sare, apoi încă puțină, și tot nu e „gata".

De multe ori nu sarea lipsea, ci acidul — și nimeni nu s-a gândit la el. Un strop de lămâie, o linguriță de oțet sau un pahar de vin pot ridica instant un fel de mâncare greu, plat sau obosit. Este cel mai ieftin și cel mai subestimat truc din bucătărie.

Samin Nosrat construiește toată filozofia ei culinară din „Salt, Fat, Acid, Heat" pe patru elemente, iar acidul este cel pe care gătim cel mai rar. Acidul nu se simte ca „lămâie" în farfurie — el echilibrează.

Taie dulceața prea lipicioasă a unui sos, domolește grăsimea unei fripturi bogate, potențează gustul de roșii și scoate la lumină aromele blocate sub prea mult unt sau zahăr.

Serious Eats rezumă perfect: un strop de suc de lămâie, un strop de oțet sau un vârf de acid citric „luminează" un fel de mâncare și echilibrează amăreala sau prea multa sare.

Aproape peste tot. Ciorbele și supele prind viață cu o linguriță de oțet în plus. Legumele coapte devin spectaculoase cu zeamă de lămâie stropită la final. Sosul de roșii se trezește cu un vârf de oțet balsamic.

Carnea grasă — porc, rață, vită — se echilibrează cu vin sau cu oțet de vin. Chiar și pastele sau o mâncare de legume banale se repară cu o lingură de lămâie și sare. Fiecare tagliere de mâncare prea „greu" are, în spate, un acid lipsă.

Acidul se adaugă de regulă la final, pentru că aromele lui volatile se pierd la gătit: o stoarce de lămâie peste farfurie are alt efect decât una turnată în oală la început.

Adaugă puțin, gustă, și abia apoi mai adaugă — prea mult acid și mâncarea devine ascuțită și neplăcută. Regula practică: sare, acid, apoi din nou gust. Dacă mâncarea e plată, încearcă întâi sare; dacă e grea sau „obosită", încearcă acid.

Cea mai bună mâncare nu e cea mai sărată sau cea mai acrișoară, ci cea în care cele patru elemente sunt în echilibru. Acidul nu e un ingredient exotic, ci un instrument de reglaj — un buton de „luminozitate" pe care majoritatea bucătarilor nu îl ating niciodată.

Următoarea dată când un fel de mâncare nu-și găsește gustul, nu mai turna sare: stoarce o lămâie. S-ar putea să fie exact ce lipsea.