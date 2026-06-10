O decizie de ultimă oră din Parlamentul României îi implică pe toți iubitorii sportului. Camera Deputaților a adoptat miercuri, 10 iunie, o inițiativă legislativă extrem de importantă, depusă de deputatul Ciprian Paraschiv, în vârstă de 51 de ani. Proiectul vizează modificarea Legii audiovizualului și reprezintă penultimul pas înainte ca meciurile echipelor naționale de handbal, atât la masculin, cât și la feminin, să fie declarate evenimente de importanță majoră.

Această modificare va obliga televiziunile să transmită turneele finale de Campionat Mondial și European exclusiv pe posturile cu acces liber, fără costuri suplimentare pentru telespectatori.

Contextul acestei inițiative a apărut în luna noiembrie a anului 2025. La acel moment, trustul PRO TV a achiziționat drepturile de difuzare pentru 12 turnee majore din perioada 2026-2031. Strategia inițială a televiziunii era de a transmite aceste partide doar pe platforma proprie de streaming contra cost, VOYO, după modelul aplicat deja în cazul competițiilor precum Premier League.

Planul de a muta echipele naționale în spatele unui abonament lunar a stârnit un val uriaș de reacții negative în rândul fanilor și al oamenilor din sport. Printre cei care au reacționat public s-a numărat și deputatul Ciprian Paraschiv, care a subliniat că suporterii români nu ar trebui constrânși să plătească taxe suplimentare pentru a susține echipele reprezentative ale țării.

Proiectul legislativ nu a apărut din senin, ci a fost rezultatul unei mobilizări din partea comunității. În luna ianuarie, reprezentanții handbalului feminin au transmis un semnal de alarmă prin intermediul unui mesaj electronic, solicitând intervenția autorităților pentru a stopa privatizarea accesului la sportul de performanță.

Inițiatorul legii a explicat motivele din spatele acestui demers, amintind de precedentul periculos creat la începutul acestui an, când un turneu final a fost complet blocat în spatele unui sistem de plată.

„În ţara în care am ajuns să plătim şi aerul pe care îl respirăm, echipele naţionale nu trebuie să devină obiecte de negociere. Acest proiect vine în urma iniţiativei comunităţii de handbal feminin, care a trimis un mail în luna ianuarie. De fapt, a fost o strigare de disperare, pentru că, pentru prima dată în România, Campionatul European de handbal masculin a putut fi văzut doar în sistem Pay-per-view. Nu mai spun că nicio ţară europeană nu a transmis meciurile de handbal în sistem Pay-per-view. Dau doar exemplul Marii Britanii, care are peste 20 de competiţii pe care şi le protejează. Noi avem doar fotbalul şi Jocurile Olimpice de vară şi de iarnă”, a spus Paraschiv.

„Românii o duc greu, o duc foarte greu. Haideţi să nu le luăm şi această plăcere nevinovată de a urmări echipele naţionale, mai ales în aceste vremuri în care ducem lipsă de modele”, a mai afirmat politicianul.

Traseul legislativ al acestei modificări depinde de statutul Camerei Deputaților în acest proces. În mod normal, după ce un proiect de lege este adoptat de o cameră, acesta este trimis către Senat, care are rolul de cameră decizională, pentru dezbateri și votul final.

Totuși, în situația în care proiectul fusese deja dezbătut și votat anterior de Senat, votul de astăzi al Camerei Deputaților devine cel decizional. În acest scenariu, documentul pleacă direct spre promulgare la președintele României, urmând ca după semnătura șefului statului și publicarea în Monitorul Oficial să devină oficial lege.