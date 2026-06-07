CSM București are duminică ultima șansă de a încheia sezonul european cu o performanță importantă. Echipa pregătită de Bojana Popovic va întâlni formația franceză Brest Bretagne în finala mică a Final Four-ului Ligii Campionilor la handbal feminin, competiție găzduită de Budapesta. Partida este programată de la ora 16:00, iar câștigătoarea va obține medalia de bronz a celei mai importante competiții intercluburi din Europa.

Formația din Capitală a ratat calificarea în finală după înfrângerea suferită sâmbătă în fața echipei Metz Handball, scor 27-32, într-un meci în care reprezentanta Franței a controlat majoritatea momentelor importante.

La finalul semifinalei, antrenoarea CSM București, Bojana Popovic, a vorbit despre presiunea unui astfel de meci și despre dificultățile întâmpinate de echipa sa.

„Mi s-a părut că echipa era puțin rigidă. Am încercat să le transmit că trebuie să se relaxeze și să se bucure mai mult de joc. Era o semifinală de Liga Campionilor, iar în astfel de momente dacă nu ești relaxat și nu te bucuri de handbal, lucrurile nu mai funcționează”, a arătat aceasta.

De partea cealaltă, Sarah Bouktit, una dintre jucătoarele decisive ale lui Metz, a evidențiat importanța pregătirii tactice și a jocului defensiv.

„A fost un meci foarte greu, exact așa cum îl pregătisem și cum ne așteptam. A fost o provocare fizică enormă. Dar am reușit să facem lucrurile să pară mai simple pentru că eram pregătite pentru toate aspectele jocului. Știam ce vor încerca să facă și am muncit foarte bine pentru acest meci. A fost o partidă foarte dificilă, exact cum ne imaginam, însă am răspuns prezent în toate momentele importante.

Cred că cheia victoriilor rămâne apărarea. În atac nu am avut multe ratări și am găsit soluții clare foarte des. Cred că am fost bune aproape în toate compartimentele. Am spus-o încă de la început: vrem să câștigăm Liga Campionilor. Astăzi am făcut primul pas și suntem foarte fericite, dar nu ne vom opri aici”, a afirmat ea.

Portarul CSM București, Evelina Eriksson, a recunoscut dezamăgirea provocată de ratarea calificării în finală.

„Este foarte greu acum. Sunt dezamăgită, bineînțeles. Metz nu ne-a surprins cu nimic, iar asta este poate și mai frustrant, pentru că știam exact ce vor face și tot au reușit să își impună jocul.

Nu cred că am ajuns la nivelul la care ne doream să fim astăzi. Nu putem să ne plângem de nimic. Am avut tot timpul din lume să pregătim acest meci și am făcut-o. Dar Metz este o echipă foarte bună, iar echipele bune fac foarte bine lucrurile pe care le stăpânesc”, susține Evelina Eriksson.

Și Anne Mette Hansen a evidențiat problemele din ofensivă și numărul mare de ocazii ratate.

„Cred că am făcut, per total, un meci destul de bun, însă nu am reușit să marcăm, iar asta a fost marea problemă astăzi. Metz a controlat foarte bine jocul, mai ales pe faza defensivă și pe contraatac. Când ratezi atât de mult, apare frustrarea, iar împotriva unei echipe precum Metz devine foarte dificil. De fapt, cred că ne-am creat multe ocazii clare, doar că am ratat. În momentul în care nu marchezi, nu mai apare acea energie pozitivă și nici satisfacția de a construi un atac bun. Am avut și puțin ghinion, mingi în bară și afară.

În plus, portarul lor a avut foarte multe intervenții. Cred că a terminat cu 17 parade sau ceva de genul acesta. Este enorm dacă vrei să ajungi într-o finală. Trebuie să aducem multă energie mâine (n.red. – duminică). Va fi un meci foarte greu, cu puțin timp de recuperare. Sunt două echipe dezamăgite, care încearcă să obțină ultima victorie a sezonului. Va trebui să dăm totul pentru a câștiga”, a arătat Anne Mette Hansen.

Confruntarea dintre CSM București și Brest Bretagne va fi transmisă în direct de posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În cealaltă semifinală a turneului final, Gyor a învins Brest Bretagne cu 31-30 și s-a calificat în ultimul act al competiției. Astfel, finala Ligii Campionilor le va aduce față în față pe Gyor și Metz Handball, duminică, de la ora 19:00, la Budapesta.