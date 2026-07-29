Universitatea Craiova, campioana României, întâlnește miercuri, de la ora 20:30, formația bulgară Levski Sofia, în manșa secundă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Oltenii trebuie să recupereze deficitul de un gol după înfrângerea cu 0-1 din partida tur.

Formația pregătită de Filipe Coelho are nevoie de o victorie pentru a continua lupta pentru calificarea în turul al treilea preliminar al competiției. În cazul eliminării echipei bulgare, Universitatea Craiova își va continua parcursul european în preliminariile UEFA Europa League.

Dacă va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova va întâlni în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor câștigătoarea duelului dintre Omonia Nicosia (Cipru) și Kairat Almaty (Kazahstan). Formația cipriotă a câștigat prima manșă cu 1-0.

Calificarea în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor ar asigura echipei din Bănie și prezența în faza ligii UEFA Conference League, indiferent de rezultatele din rundele preliminare următoare.

În cazul în care va fi eliminată de Levski Sofia, Universitatea Craiova va continua aventura europeană în turul al treilea preliminar al UEFA Europa League.

Adversara ar fi KuPS Kuopio, din Finlanda, echipă eliminată marți seară din preliminariile Ligii Campionilor de Sabah FK (Azerbaidjan). Formația finlandeză a pierdut ambele partide, 0-1 în deplasare și 0-2 pe teren propriu.

Miza unei eventuale duble cu KuPS ar fi calificarea în play-off-ul Europa League.

Pentru returul cu Levski Sofia, antrenorul Filipe Coelho nu se va putea baza pe Assad Al-Hamlawi, indisponibil, și nici pe fundașul Oleksander Romanchuk, care a suferit o ruptură musculară și va lipsi o perioadă mai lungă.

Înaintea partidei, tehnicianul portughez a declarat că meciul cu formația bulgară este cel mai important pentru echipa sa.

„Este cel mai important meci pentru noi. Știm că trebuie să fim la cel mai înalt nivel. Sper ca în cele 90 de minute să întoarcem scorul. Trebuie să jucăm și să avem un control emoțional foarte bun. Nu avem nimic de pierdut”, a afirmat Filipe Coelho la conferința de presă premergătoare partidei.

Partida va fi arbitrată de italianul Matteo Marcenaro, ajutat la cele două linii de Davide Imperiale și Andrea Zingarelli.

În camera VAR se vor afla Luca Pairetto și Aleandro Di Paolo.

Înaintea returului, cele două formații vin după rezultate diferite în campionatele interne. Universitatea Craiova a pierdut cu 1-5 partida disputată împotriva lui Dinamo, în timp ce Levski Sofia s-a impus cu 2-1 în fața formației Lokomotiv Moscova.