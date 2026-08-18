Hidroelectrica și-a majorat puternic activitatea de furnizare, fără să își bazeze integral necesarul clienților pe producția hidro, compania apelând din aprilie la cumpărări de energie de pe piața pentru ziua următoare în orele în care producția fotovoltaică pune presiune pe prețuri, potrivit explicațiilor oferite de Radu-Ioan Constantin, membru al Directoratului și CFO al companiei, în cadrul discuțiilor despre rezultatele semestriale.

Strategia este utilizată în special în perioada aprilie-septembrie, când producția fotovoltaică este mai ridicată, iar energia disponibilă în anumite intervale ale zilei poate fi cumpărată de pe piața spot la prețuri mai avantajoase.

Furnizarea Hidroelectrica a crescut cu 83%, în contextul în care compania trebuie să își acopere necesarul clienților și pe fondul condițiilor hidrologice care limitează utilizarea exclusivă a producției proprii.

Radu-Ioan Constantin a explicat că modelul de operare al companiei a fost adaptat la condițiile actuale ale pieței de energie.

„Strategia cu care Hidroelectrica operează în piață a trebuit, desigur, să fie adaptată la realitatea din acest moment. Având și producție proprie, putem cumpăra energie și de pe piața pentru ziua următoare. Acesta este principalul nostru pilon prin care obținem energie în acest moment”, a declarat oficialul, potrivit Ziarului Financiar.

Piața pentru ziua următoare, cunoscută drept PZU, permite cumpărarea și vânzarea energiei pentru fiecare interval orar al zilei următoare. Pentru un furnizor care are un portofoliu mare de clienți, accesul la această piață oferă posibilitatea de a completa producția proprie cu energie cumpărată atunci când condițiile de preț sunt favorabile.

În cazul Hidroelectrica, mecanismul este relevant mai ales în lunile cu producție fotovoltaică ridicată. În orele de la mijlocul zilei, energia solară disponibilă în sistem poate crește semnificativ oferta de electricitate, ceea ce poate pune presiune asupra prețurilor de pe piața spot.

Hidroelectrica este simultan producător și furnizor de energie. Această poziționare îi permite să combine energia produsă în propriile hidrocentrale cu energia achiziționată din piață.

Modelul devine important în perioadele în care nivelul disponibil al resurselor hidro nu permite companiei să se bazeze în aceeași măsură pe producția proprie pentru acoperirea tuturor obligațiilor de furnizare.

Radu Constantin avertizase încă din 2024 că lipsa hidrologiei afectase piața de energie și că specialiștii companiei au gestionat atent resursa de apă disponibilă. Oficialul explica atunci că obiectivul era menținerea capacității de a livra energie în sistem inclusiv în situații de dezechilibru.

Prin urmare, achizițiile din PZU reprezintă nu doar o decizie comercială, ci și o modalitate de a separa, în anumite intervale, necesarul de furnizare de cantitatea de energie care poate fi produsă prin hidrocentrale.

Datele raportate de Hidroelectrica pentru primul trimestru din 2026 arată deja o creștere puternică a cheltuielilor cu energia electrică achiziționată.

În primele trei luni ale anului, compania a raportat cheltuieli de 209 milioane de lei pentru energia electrică achiziționată, față de 95 de milioane de lei în aceeași perioadă din 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 119%. Compania a explicat evoluția în principal prin cantitatea mai mare de energie necesară pentru segmentul de furnizare, ca urmare a creșterii numărului de clienți.

În același timp, volumul de energie electrică furnizat a crescut cu 33% în primul trimestru, potrivit raportului companiei. Creșterea a influențat și cheltuielile cu transportul și distribuția, care au urcat cu 54%, până la 587 milioane de lei.

Aceste date oferă context pentru strategia prezentată ulterior de conducerea companiei: extinderea furnizării nu presupune ca întreaga cantitate suplimentară să provină din hidrocentralele proprii.

Hidroelectrica a publicat raportul pentru primul semestru din 2026 pe 11 august, iar teleconferința cu analiștii și investitorii a avut loc pe 12 august. Datele au fost devansate față de calendarul inițial al companiei.

Compania este listată la Bursa de Valori București sub simbolul H2O, în categoria Premium. Statul român, prin Ministerul Energiei, deține 80,056% din capitalul social, potrivit datelor publicate de BVB.

Evoluția segmentului de furnizare este urmărită îndeaproape de investitori deoarece Hidroelectrica nu mai este evaluată pe bursă doar prin prisma producției hidro. Extinderea bazei de clienți și modul în care compania gestionează necesarul de energie cumpărat din piață pot influența atât veniturile, cât și marjele activității de furnizare.

Mecanismul este relativ simplu: Hidroelectrica își estimează necesarul de energie pentru clienții săi și poate cumpăra din piața pentru ziua următoare cantitățile pe care nu dorește sau nu poate să le acopere prin producția hidro proprie.

În perioadele cu producție fotovoltaică ridicată, oferta mare de energie din timpul zilei poate crea intervale cu prețuri mai mici. Compania poate utiliza aceste ferestre pentru a-și acoperi o parte din necesar, păstrând mai multă flexibilitate în exploatarea resursei hidro.

Strategia nu înseamnă că Hidroelectrica renunță la producția proprie. Compania rămâne unul dintre principalii producători de energie electrică din România, însă activitatea de furnizare presupune gestionarea unui portofoliu care trebuie alimentat indiferent de variațiile zilnice ale producției hidro.