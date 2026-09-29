International Schimbare majoră pe piața energiei. Prețurile negative din Germania înregistrează primul declin după patru ani







Piața energetică din Germania trece printr-un punct de cotitură important. Prețurile negative la energie electrică se îndreaptă către prima scădere anuală din ultimii patru ani. Principalii factori care au dus la reducerea perioadelor de surplus sunt creșterea consumului de electricitate și modificările aduse schemelor de sprijin pentru energia regenerabilă, informează Bloomberg.

Atunci când condițiile meteorologice favorizează producția masivă, iar vântul puternic și soarele inundă sistemul electroenergetic, nivelul cererii este adesea prea scăzut pentru a absorbi întreaga cantitate. Această situație împinge cotațiile energiei electrice în teritoriul negativ. Analiștii estimează că acest tipar va continua la nivel european, în condițiile în care extinderea capacităților regenerabile devansează ritmul de dezvoltare al rețelelor, al spațiilor de stocare și al consumului.

Datele Bloomberg arată că Germania a consemnat 463 de ore cu prețuri negative până în prezent, în scădere clară față de cele 511 ore înregistrate în aceeași perioadă din 2025. În schimb, Spania consemnează o avansare cu 31%, ajungând la un total de 703 ore, iar Franța raportnează la rândul ei o tendință ascendentă.

O scădere de durată ar reduce presiunea asupra veniturilor generate de proiectele regenerabile, afectate anterior de frecvența tot mai mare a prețurilor negative. Chiar și în acest context, valorile rămân la niveluri istorice ridicate, ceea ce scoate în evidență provocările majore legate de integrarea resurselor de producție intermitentă.

Dezechilibrele din sistemul german dau însă semne de stabilizare, iar experții Kpler estimează că totalul anual al orelor negative se va diminua cu circa 13% comparativ cu anul 2025.

„Prețurile negative la energie din Germania s-au prăbuşit în special în mai şi iunie. Câteva valuri de căldură au majorat cererea de electricitate, în timp ce generarea mai slabă a vântului a redus perioadele de supraofertă pe segmentul energiei regenerabile„, a apreciat Alessandro Armenia, analist la Kpler.

Informațiile oferite de Institutul Fraunhofer confirmă această tendință, indicând că consumul energetic înregistrat în intervalul mai-iulie 2026 a fost cu 10% mai mare față de perioada similară a anului anterior.

O altă cauză importantă pentru reducerea orelor de surplus o reprezintă cadrul de reglementare. Anumite parcuri fotovoltaice din Germania nu mai beneficiază de ajutoare financiare în intervalele cu prețuri negative, ceea ce determină operatorii să oprească producția pentru a evita pierderile.

„Prețurile negative la energie din Germania s-au prăbuşit în special în mai şi iunie. Câteva valuri de căldură au majorat cererea de electricitate, în timp ce generarea mai slabă a vântului a redus perioadele de supraofertă pe segmentul energiei regenerabile”, a apreciat Alessandro Armenia, analist la Kpler.

În Germania, anumite parcuri solare nu mai primesc subvenţii în perioadele de preţuri negative electricitate, astfel încât operatorii sunt încurajaţi să reducă producţia în loc să continue să producă, a indicat Alessandro Armenia.

În timp ce Germania a consemnat cele mai multe ore negative la începutul anului, Spania parcurge un drum diferit. În regiunea iberică, fenomenul s-a extins accentuat din 2024 până în prezent, aducând avantaje consumatorilor finali, dar afectând serios rentabilitatea parcurilor solare.

Majorarea este determinată de generarea semnificativă de energie solară şi hidro. Capacitatea limitată a Spaniei de a exporta excedentul poate face mai persistente preţurile negative, a apreciat Alessandro Armenia.

Frecvența orelor cu preț negativ reconfigurează din temelii piețele europene. Pe de o parte, scăderea veniturilor afectează dezvoltatorii de proiecte verzi, dar pe de altă parte creează nișe profitabile în sectorul comercializării de energie.

Marii traderi își îndreaptă atenția către soluțiile de stocare în baterii. Aceștia achiziționează energie la prețuri sub zero și o reintroduc în rețea în momentele în care cererea depășește nivelul producției. Această strategie le permite să speculeze variațiile mari de preț provocate de dependența energiei verzi de condițiile meteorologice.

În același timp, specialiștii atrag atenția că ritmul de modernizare a infrastructurii de transport și viteza de instalare a capacităților de stocare rămân substanțial în urma ritmului accelerat în care sunt construite noile unități de producție regenerabilă.