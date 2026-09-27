Criza prețurilor la energie. UE cere pregătiri pentru reducerea consumului

Uniunea Europeană se confruntă cu o criză a prețurilor la energie, iar comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, le-a transmis miniștrilor din statele membre că ar trebui analizate măsuri pentru reducerea consumului de gaze naturale și electricitate, transmite Reuters. Avertismentul vine în contextul perturbărilor de pe piețele petrolului și gazelor provocate de războiul cu Iranul.

„Ne confruntăm cu o criză a preţurilor legată de o criză a aprovizionării”, le-a transmis Jorgensen miniştrilor Energiei din statele UE.

Europa depinde într-o proporție ridicată de importurile de petrol și gaze, furnizorii externi asigurând aproximativ 80% din necesarul de gaze al blocului comunitar. Această dependență face ca statele europene să fie expuse creșterilor puternice ale prețurilor globale, după închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz în urma războiului cu Iranul.

În mod obișnuit, prin acest coridor trec aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate tranzacționate la nivel mondial.

Uniunea Europeană nu se confruntă în acest moment cu o lipsă a aprovizionării, însă majorarea prețurilor pune presiune asupra statelor care încearcă să își completeze rezervele de gaze înaintea sezonului rece.

Iarna, consumul de gaze pentru încălzire ajunge la cele mai ridicate niveluri, iar situația actuală de pe piața de energie complică eforturile de refacere a stocurilor.

Depozitele de gaze din UE sunt în prezent umplute în proporție de aproximativ 70%. Nivelul este cu 12 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Gas Infrastructure Europe.

Dan Jorgensen a afirmat că Uniunea Europeană este mai bine pregătită decât în iarna anului 2021, atunci când Rusia a redus livrările de gaze către Europa. Potrivit comisarului european pentru Energie, situația s-a schimbat datorită creșterii capacității de import pentru gaze naturale lichefiate, dezvoltării surselor regenerabile și scăderii consumului de gaze.

Cu toate acestea, Jorgensen le-a cerut guvernelor să își intensifice pregătirile pentru sezonul rece.

”Vă invit să luaţi în considerare adoptarea sau continuarea măsurilor care pot susţine injectarea gazelor în depozite ori pot reduce cererea de gaze şi electricitate atât timp cât va fi necesar”, a transmis Jorgensen.

Printre variantele menționate se află limitarea temperaturilor din clădirile publice și restricționarea încălzirii spațiilor exterioare. Pe listă se află și reducerea iluminatului public considerat inutil, în condițiile în care statele membre sunt îndemnate să ia în calcul măsuri pentru scăderea consumului de gaze și electricitate.