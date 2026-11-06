Prognoza meteo, 6 octombrie. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis prognoza meteo pentru următoarele zile, indicând un peisaj meteorologic extrem de variat, marcat de contraste termice semnificative între regiuni, intensificări ale vântului și primele semne clare ale iernii la altitudini mari.

În regiunile sudice și sud-estice, valorile termice diurne se vor situa în jurul celor specifice datei, în timp ce în restul teritoriului vremea se va menține mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă din an. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 15 grade Celsius. Cele mai scăzute valori se vor înregistra în jumătatea de nord a Moldovei, în timp ce cele mai ridicate vor fi consemnate în vestul și sudul Olteniei, precum și în sudul și estul Munteniei.

Cerul va fi variabil, cu înnorări în Moldova, iar pe parcursul nopții și în Dobrogea, dar și parțial în Muntenia, Oltenia, Banat și Transilvania. În aceste zone, cu totul izolat, sunt posibile ploi slabe sau burniță. În zonele montane, respectiv în Carpații Orientali și Meridionali, vor exista precipitații slabe, mixte, pe arii restrânse, iar la altitudini de peste 1500 de metri acestea vor fi predominant sub formă de ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări, în special pe parcursul zilei, în Moldova, local în jumătatea de est a Munteniei și în Dobrogea, unde vitezele la rafală vor ajunge în general la 40...55 km/h. Pe crestele montane, rafalele vor fi mult mai puternice, atingând viteze de 70...90 km/h.

Temperaturile minime vor fi mai scăzute față de mediile multianuale specifice datei și vor oscila între -8 grade în depresiunile din Carpații Orientali și 4 grade pe litoral. De asemenea, în primele ore ale intervalului și pe timpul nopții, local în vestul, centrul și sudul țării, se va semnala ceață, care ar putea fi asociată cu burniță.

În Capitală, vremea se va încălzi ușor, iar valorile termice diurne se vor apropia de cele normale pentru această dată. Cerul va fi variabil, prezentând unele înnorări în a doua parte a intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jur de 12...13 grade, în timp ce minima va fi mai scăzută comparativ cu norma perioadei, situându-se între 0 și 2 grade Celsius.

În cursul zilei de mâine, vremea va deveni rece în toată țara. Cerul va fi variabil, dar mai mult noros pe parcursul zilei în Moldova și Dobrogea, unde izolat vor fi condiții de burniță, precum și pe alocuri în Muntenia, Oltenia și Banat.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări pe timpul zilei în Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei și în jumătatea de est a Munteniei, cu viteze la rafală de 40...50 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 13 grade. Valorile cele mai scăzute se vor înregistra în Moldova și Transilvania, iar cele mai ridicate în vestul și sudul Olteniei, precum și în sudul extrem al Banatului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -8 și 0 grade, urmând să coboare până spre -12 grade în depresiuni, unde se va înregistra ger. Pe de altă parte, valori mai ridicate, de până la 2 grade, se vor consemna pe litoral și în dealurile vestice.

Fenomenele de ceață își vor face apariția dimineața și noaptea, local în vestul, sudul și centrul țării, și izolat în celelalte regiuni.