Toate traseele turistice montane de altitudine din județul Prahova au fost închise sâmbătă, 31 octombrie 2026, din cauza ninsorilor și a condițiilor meteorologice nefavorabile, a anunțat Salvamont Prahova.

La Vârful Omu, stratul de zăpadă este estimat să depășească 50 de centimetri în perioada următoare, iar vântul și ceața sporesc pericolul pentru persoanele care încearcă să ajungă în zonele înalte ale Munților Bucegi.

Decizia vizează toate traseele turistice de altitudine din masivele montane ale județului și are ca scop prevenirea accidentelor și a situațiilor în care turiștii ar putea avea nevoie de intervenția salvamontiștilor.

Reprezentanții serviciului de salvare montană le recomandă iubitorilor de drumeții să respecte restricțiile și să evite deplasările la altitudine până la îmbunătățirea condițiilor.

Potrivit anunțului transmis sâmbătă de Salvamont Prahova, în masivele montane din județ s-au instalat deja condiții specifice sezonului de iarnă. Ninsorile au format un strat consistent de zăpadă, iar precipitațiile vor continua să contribuie la creșterea acestuia în zilele următoare.

„La Vârful Omu, stratul de zăpadă va depăși 50 cm, iar vremea nefavorabilă amplifică riscurile pentru turiști”, au transmis reprezentanții Salvamont Prahova.

Salvatorii montani subliniază că deplasarea pe traseele aflate la mare altitudine a devenit extrem de dificilă și periculoasă. Zăpada acumulată, vântul și ceața pot afecta atât înaintarea, cât și orientarea turiștilor, inclusiv a celor care cunosc deja traseele.

Condițiile meteo din Munții Bucegi confirmă instalarea iernii la altitudini mari. Datele stațiilor meteorologice din zonă indicau sâmbătă, 31 octombrie, ninsoare și temperaturi negative la Vârful Omu, situat la aproximativ 2.500 de metri altitudine.

Potrivit observațiilor meteorologice publicate de platforma Munții Bucegi, la stația de pe Vârful Omu erau înregistrate aproximativ -2 grade Celsius și un strat de zăpadă de 32 de centimetri în cursul zilei de sâmbătă. Aceste valori arată că stratul de zăpadă este deja consistent, iar estimarea Salvamont privind depășirea pragului de 50 de centimetri indică o evoluție care poate îngreuna suplimentar deplasarea.

La asemenea altitudini, condițiile se pot schimba rapid. Vizibilitatea redusă și vântul pot transforma o drumeție obișnuită într-o situație dificilă, mai ales pentru persoanele care nu dispun de echipament adecvat experiențelor montane de iarnă.

Salvamont Prahova le cere turiștilor să nu intre pe traseele declarate închise și să evite turele în zonele montane de mare altitudine.

Recomandările transmise de salvatorii montani sunt:

Respectarea interdicției de acces pe traseele închise.

Evitarea deplasărilor la altitudine, unde zăpada, vântul și ceața pot pune în pericol siguranța.

Verificarea informațiilor meteorologice înainte de orice excursie în zona montană.

Respectarea indicațiilor și avertismentelor transmise de salvamontiști.

Turiștii care au planificat excursii în Munții Bucegi trebuie să verifice în prealabil situația traseelor și să nu considere că un itinerar cunoscut din sezonul cald poate fi parcurs în aceleași condiții și toamna târziu.

Lista traseelor turistice montane închise în sezonul rece poate fi consultată pe site-ul oficial Salvamont Prahova. Informațiile trebuie verificate înainte de plecare, deoarece restricțiile și condițiile de acces pot fi actualizate în funcție de evoluția vremii.

Închiderea traseelor de altitudine reprezintă o măsură de siguranță pentru turiști, în condițiile în care stratul de zăpadă continuă să crească, iar vremea nefavorabilă face deplasarea tot mai dificilă.