Ploile vor cuprinde cea mai mare parte a României în următoarele zile, iar la munte sunt prognozate ninsori, viscol și rafale puternice de vânt, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Precipitațiile se vor intensifica începând de duminică seara, 22 noiembrie, iar vremea va deveni mai rece în mai multe regiuni, pe fondul unei schimbări a regimului termic.

În zonele montane, în special la altitudini mari, vântul va putea atinge viteze de 90-100 km/h, în condițiile în care ninsorile și lapovița vor favoriza depunerea unui nou strat de zăpadă. Evoluția vremii va fi resimțită treptat în cea mai mare parte a țării, până marți, 24 noiembrie.

Potrivit prognozei meteorologice, precipitațiile vor afecta treptat mai multe regiuni, iar în vestul țării și în zonele montane sunt așteptate acumulări mai importante de apă. În aceste zone, cantitățile de precipitații pot ajunge local la 20-40 de litri pe metru pătrat, conform datelor din informarea prezentată.

La altitudini mari, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. În Carpați, dar și în nordul Moldovei, se poate depune un strat nou de zăpadă, estimat la 10-30 de centimetri în zonele vizate de prognoză.

Schimbarea precipitațiilor din ploaie în ninsoare, în funcție de altitudine și de evoluția temperaturilor, poate afecta condițiile de deplasare, în special pe drumurile montane.

Avertizarea meteorologică de Cod galben vizează zonele montane, cu accent asupra Carpaților Meridionali, la altitudini de peste 1.500 de metri. Aici sunt prognozate ninsori însemnate și viscol, pe fondul intensificării vântului.

Rafalele vor putea depăși 80-100 km/h la altitudini mari, ceea ce poate reduce semnificativ vizibilitatea și poate determina formarea troienelor. În condițiile în care ninsoarea va fi viscolită, deplasările pe traseele montane pot deveni dificile, iar condițiile meteorologice se pot schimba rapid.

Vântul va avea intensificări și în alte regiuni ale țării, unde vitezele estimate sunt de 40-60 km/h. Aceste episoade vor însoți extinderea precipitațiilor și schimbarea temperaturilor.

Răcirea va avansa treptat în România. Luni, 23 noiembrie, temperaturile vor scădea în jumătatea de nord a țării, iar marți, 24 noiembrie, tendința de răcire va fi resimțită și în sud.

Valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice perioadei în zonele vizate de această evoluție, marcând o schimbare față de temperaturile mai ridicate înregistrate în zilele precedente.

Precipitațiile, intensificările vântului și scăderea temperaturilor vor caracteriza intervalul următoarelor zile, cu cele mai dificile condiții meteorologice așteptate în zonele montane înalte.