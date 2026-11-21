Republica Moldova. Zilele cu vreme blândă se apropie de sfârșit în Republica Moldova. După un weekend în care temperaturile vor urca până la 15 grade Celsius în sudul țării, de luni, 23 noiembrie, frigul va cuprinde toate regiunile. Maximele vor coborî la 3–6 grade, iar răcirea va continua pe parcursul săptămânii viitoare. În nordul și centrul țării, spre mijlocul și sfârșitul săptămânii, temperaturile nu vor mai trece de 0–3 grade Celsius.

Sâmbătă, 21 noiembrie, vremea va fi încă destul de plăcută pentru această perioadă a anului, mai ales în sud. La Cahul, temperatura va ajunge la aproximativ 15 grade Celsius pe parcursul zilei. Noaptea, însă, se va răci până la 8 grade.

În Capitală, termometrele vor indica cel mult 13 grade Celsius. Pe timpul nopții, temperatura va coborî la 6 grade. Cerul va fi temporar noros și sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla din vest, cu viteze de până la 27 de kilometri pe oră.

La Briceni, în nordul țării, va fi mai rece. Maxima zilei va ajunge la 10 grade, iar minima nocturnă va fi de 3 grade. Meteorologii anunță și aici posibile ploi slabe. Vântul va sufla din vest și poate atinge 27 de kilometri pe oră.

Primele semne ale răcirii se vor simți duminică, 22 noiembrie. Temperaturile vor coborî în toate regiunile, iar în nordul țării nopțile vor deveni deja geroase.

La Chișinău, maxima zilei va fi de 8 grade Celsius, în timp ce noaptea temperatura va ajunge la un grad. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla din sud-vest, cu viteze de până la 18 kilometri pe oră.

La Briceni, vremea va fi mai rece. Ziua se vor înregistra cel mult 5 grade, iar noaptea mercurul din termometre va coborî până la minus 2 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla cu până la 18 kilometri pe oră.

În sud, la Cahul, temperaturile vor rămâne mai ridicate. Maxima va ajunge la aproximativ 10 grade, iar minima nocturnă va coborî până la 3 grade Celsius.

Schimbarea vremii va fi mult mai evidentă luni, 23 noiembrie. Temperaturile vor scădea considerabil, iar vântul va deveni mai puternic.

La Chișinău, maxima nu va depăși 6 grade Celsius. Noaptea, temperatura va coborî până la 3 grade. Sunt așteptate ploi slabe, iar vântul va sufla din nord-vest, cu viteze de până la 37 de kilometri pe oră.

Răcirea nu se va opri însă la începutul săptămânii. Frigul va persista și în zilele următoare, iar temperaturile vor continua să scadă. Spre mijlocul și sfârșitul săptămânii viitoare, maximele vor ajunge la doar 0–3 grade Celsius în nordul și centrul Republicii Moldova.