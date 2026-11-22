Vremea se va răci treptat în București în următoarele zile, iar marți temperaturile vor ajunge ușor sub valorile medii multianuale specifice acestei perioade.

Potrivit prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru Capitală, schimbarea vremii va fi însoțită de ploi și intensificări ale vântului.

Primele precipitații sunt așteptate începând de duminică seara. Cerul se va înnora, iar în a doua parte a nopții va ploua slab. Cantitățile de apă estimate sunt de 2-4 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime se vor situa între 4 și 6 grade Celsius.

Luni, cerul va rămâne mai mult noros, iar ploile vor apărea temporar pe parcursul zilei. Meteorologii estimează cantități de precipitații de 5-10 litri pe metru pătrat, iar izolat acestea pot ajunge la 15 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla moderat și va avea, temporar, intensificări, în special în timpul zilei. Rafalele vor atinge viteze de 40-45 de kilometri pe oră.

Temperatura maximă va fi cuprinsă între 12 și 14 grade, în timp ce noaptea valorile termice vor coborî până la 1-2 grade Celsius.

Răcirea vremii se va accentua marți, când temperatura maximă în București nu va mai depăși 7-8 grade Celsius. Valorile se vor situa astfel ușor sub mediile multianuale caracteristice acestei date.

Cerul va avea înnorări variabile, iar vântul va continua să prezinte intensificări temporare. Rafalele vor putea atinge 40-50 de kilometri pe oră, potrivit prognozei ANM.

Meteorologii au emis și o informare meteorologică pentru Capitală, valabilă în intervalul 22 noiembrie, ora 22:00 – 24 noiembrie, ora 20:00. Aceasta vizează precipitații în general moderate cantitativ, răcirea vremii și intensificări ale vântului.

Prin urmare, bucureștenii vor avea parte de o schimbare treptată a condițiilor meteorologice, de la ploi și temperaturi de până la 14 grade luni, la maxime de numai 7-8 grade marți.