Un bărbat în vârstă de 31 de ani a fost găsit decedat într-un lac tehnic din comuna Călinești, județul Argeș, după ce rucsacul său fusese observat în apă. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili în ce împrejurări a ajuns acesta în lac.

Incidentul a fost semnalat duminică dimineață, 22 noiembrie, când polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni au fost sesizați cu privire la dispariția bărbatului. Acesta era angajat al unei societăți din Călinești și ar fi plecat de la locul unde era cazat.

În urma verificărilor, rucsacul acestuia a fost găsit în apele unui lac tehnic de pe raza aceleiași localități. Descoperirea a determinat intervenția polițiștilor și a pompierilor argeșeni pentru efectuarea cercetărilor la fața locului și verificarea zonei.

Primele activități au fost desfășurate de polițiștii Secției de Poliție Rurală Călinești, împreună cu echipajele de pompieri. În urma intervenției, bărbatul a fost găsit în același lac, însă nu mai prezenta semne de viață.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Argeș au confirmat decesul și au precizat că sunt în desfășurare verificări pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

„În dimineața zilei de 22 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat de 31 de ani, angajat al unei societăți din Călinești, ar fi plecat de la locul unde era cazat, iar în urma verificărilor, rucsacul acestuia a fost găsit într-un lac tehnic de pe raza aceleiași localități.

Primele verificări la fața locului au fost efectuate de către polițiștii Secției de Poliție Rurală Călinești, împreună cu pompierii argeșeni, iar în urma activităților, bărbatul în cauză a fost găsit decedat, în același lac”, au transmis oficialii Poliției județene Argeș.

Ancheta a fost preluată de polițiștii de la investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Topoloveni. Aceștia continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care bărbatul a ajuns în apele lacului tehnic din Călinești.