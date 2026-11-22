Două specii noi de maimuțe urlătoare au fost identificate în pădurea amazoniană, însă descoperirea vine cu un avertisment privind supraviețuirea lor. Cercetătorii au confirmat existența Alouatta iroi și Alouatta matogrossensis, două primate care trăiesc în regiuni diferite ale Amazonului și ale căror habitate sunt expuse unor presiuni de mediu.

Descoperirea a fost prezentată într-un studiu publicat la 30 octombrie 2026 în revista științifică Communications Biology. Echipa internațională a analizat date genetice și caracteristici morfologice pentru a clarifica diversitatea și evoluția maimuțelor urlătoare, iar rezultatele ar putea contribui la identificarea unor populații vulnerabile înainte ca acestea să dispară.

Cele două primate au primit denumirile științifice Alouatta iroi, cunoscută drept maimuța urlătoare roșie Pantepui, și Alouatta matogrossensis, denumită maimuța urlătoare roșie de Mato Grosso. Prima trăiește în nord-vestul Amazonului, în zone din Brazilia, Guyana și Venezuela, în timp ce a doua a fost identificată în sudul Amazonului brazilian.

Cercetătorii au combinat analiza genomurilor cu examinarea unor exemplare păstrate în colecții zoologice și muzeale. Studiul a analizat 11 specii de maimuțe urlătoare din America de Sud și Centrală, iar rezultatele au contribuit la recunoașterea a două specii distincte, ridicând numărul total al speciilor cunoscute din acest grup la 16, potrivit cercetătorilor.

Identificarea noilor specii ridică și probleme legate de conservarea lor. Alouatta matogrossensis trăiește într-o regiune din sudul Amazonului afectată puternic de defrișări, extinderea terenurilor agricole și fragmentarea pădurii.

Cercetătorii consideră că această specie ar putea ajunge în categoria „în pericol critic”, însă este necesară o evaluare oficială pentru stabilirea statutului de conservare.

Și Alouatta iroi se confruntă cu riscuri potențiale. Un proiect de construire a barajului hidroelectric Bem Querer, pe râul Branco, ar putea afecta habitatul acestei specii și al unor populații înrudite.

Analiza genetică a oferit informații și despre evoluția maimuțelor urlătoare. Cercetătorii au constatat că barierele geografice, inclusiv fluviul Amazon și alte râuri importante, au contribuit la separarea populațiilor și la diversificarea lor în timp.

Izolarea geografică poate favoriza apariția unor diferențe genetice și biologice între populații, proces care, după perioade îndelungate, poate conduce la formarea unor specii distincte. Potrivit studiului, o mare parte din diversitatea maimuțelor urlătoare din Amazon s-a format în ultimul milion de ani, pe fondul unor factori geografici și ecologici.

Cercetătorii subliniază că identificarea unor specii noi este importantă pentru conservare, mai ales în ecosisteme care se transformă rapid. În cazul Amazonului, unele animale ar putea fi amenințate înainte ca oamenii de știință să le cunoască suficient de bine pentru a evalua riscurile și a stabili măsuri de protecție.