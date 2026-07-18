Patru maimuțe transportate fără documentele prevăzute de lege au fost descoperite de polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali în Punctul de Trecere a Frontierei Moravița. Animalele se aflau în portbagajul unui autoturism înmatriculat în Ucraina, iar femeia aflată la volan a susținut că le-a moștenit de la mama sa, decedată recent.

Potrivit Poliției de Frontieră, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 17 iulie 2026, în jurul orei 06:40.

La controlul de frontieră s-au prezentat trei femei cu cetățenie ucraineană, care călătoreau cu un autoturism înmatriculat în Ucraina.

În urma verificărilor efectuate asupra vehiculului, polițiștii de frontieră, împreună cu inspectorii vamali, au descoperit în portbagaj două cutii în care erau transportate patru maimuțe.

Verificările au arătat că primatele aparțineau femeii în vârstă de 47 de ani care conducea autoturismul.

Potrivit acesteia, animalele ar fi fost moștenite de la mama sa, decedată recent. Cu toate acestea, femeia nu a putut prezenta documentele necesare care să ateste proveniența, deținerea și transportul legal al maimuțelor.

Ea le-a oferit autorităților doar fotografia unui document despre care a afirmat că reprezintă un act de import al animalelor din Siria în Ucraina.

Autoritatea Vamală Română precizează că maimuțele descoperite la frontieră se numără printre speciile protejate prin Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES).

În aceste condiții, introducerea lor pe teritoriul Uniunii Europene este permisă doar în baza documentelor prevăzute de legislația europeană și națională în vigoare.

Poliția de Frontieră anunță că au fost dispuse măsurile legale, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care animalele au fost transportate și pentru aplicarea măsurilor prevăzute de lege.

Cele patru maimuțe au fost predate reprezentanților Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Timiș, care le-au preluat în custodie.