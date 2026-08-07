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Decizia luată de SUA schimbă din nou războiul din Ucraina. Efectele se văd deja în Rusia

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Decizia luată de SUA schimbă din nou războiul din Ucraina. Efectele se văd deja în RusiaSursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Statele Unite au restabilit complet schimbul de informații militare cu Ucraina, revenind la nivelul existent înainte de suspendarea temporară din 2025. Potrivit publicației Politico, fluxul de imagini satelitare, date de țintire și avertizări privind atacurile a fost refăcut integral, iar oficiali americani afirmă că acest sprijin a contribuit la creșterea eficienței loviturilor ucrainene asupra unor ținte aflate în interiorul Rusiei.

Atât republicani, cât și democrați din Congresul SUA susțin că reluarea cooperării în domeniul informațiilor a consolidat poziția Ucrainei pe câmpul de luptă. La rândul său, Casa Albă transmite că președintele american Donald Trump își menține obiectivul declarat de a pune capăt războiului.

Schimbul de informații a fost suspendat după disputa dintre Trump și Zelenski

Suspendarea cooperării a avut loc după întâlnirea tensionată dintre președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, desfășurată la Casa Albă pe 28 februarie 2025.

La scurt timp după acel episod, administrația americană a decis să oprească temporar atât livrările de armament, cât și schimbul de informații militare, în încercarea de a determina Kievul să accepte negocieri.

Potrivit Politico, această măsură a fost însă de scurtă durată. După discuțiile dintre delegațiile americană și ucraineană desfășurate în Arabia Saudită, Washingtonul a reluat schimbul de informații în aproximativ o săptămână.

Trump Zelenski

Trump Zelenski. Sursa foto: Facebook

Senatori americani: Ucraina și-a îmbunătățit poziția pe front

Senatorul democrat Mark Warner, vicepreședintele Comisiei pentru Informații din Senatul SUA, a declarat că reluarea schimbului de informații a avut un impact vizibil asupra capacității Ucrainei de a desfășura operațiuni militare. La rândul său, senatorul republican John Cornyn a apreciat că evoluțiile recente de pe front indică o schimbare în favoarea Kievului.

„Toată lumea iubește un învingător și se pare că Ucraina a schimbat cursul luptei”, a afirmat John Cornyn.

Atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia au devenit mai eficiente

Potrivit analistului George Barros, de la Institute for the Study of War, accesul la informațiile furnizate de Statele Unite a amplificat eficiența atacurilor ucrainene cu drone asupra infrastructurii energetice din Rusia.

Acesta a explicat că loviturile au devenit „semnificativ mai eficiente” datorită informațiilor furnizate de partea americană.

În ultimul an, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor și altor obiective energetice rusești, încercând să reducă veniturile obținute de Moscova din exporturile de petrol, principala sursă de finanțare a războiului.

Oficiali americani: Ucraina oferă informații valoroase despre Rusia

Stephen Sestanovich, expert al Council on Foreign Relations, a declarat că oficialii ucraineni furnizează Statelor Unite evaluări relevante privind situația din Rusia, nu doar despre activitatea de la Kremlin, ci și despre evoluțiile din interiorul țării.

Mark Warner a recunoscut că, în urmă cu un an, nici el și nici alți oficiali din domeniul apărării americane nu anticipau că Ucraina va ajunge la actualul nivel de performanță militară.

Militari ucraineni: Suspendarea informațiilor a avut consecințe grave

Potrivit publicației Euromaidan Press, întreruperea temporară a schimbului de informații a permis forțelor ruse să recupereze teren în regiunea Kursk și a expus mii de militari ucraineni riscului de încercuire.

Un ofițer ucrainean, citat de publicație, a afirmat că decizia a avut consecințe dramatice.

„Ca urmare a acestei pauze, există sute de ucraineni morți”, a declarat acesta.

Sprijinul american ar putea continua pe termen lung

Potrivit Politico, reluarea completă a schimbului de informații aprofundează cooperarea militară dintre Washington și Kiev și face mai dificilă renunțarea la acest sprijin, inclusiv în eventualitatea unui armistițiu. În plus, susținerea exprimată de reprezentanți ai ambelor mari partide americane sugerează că sprijinul pentru Ucraina în domeniul informațiilor ar putea continua și în anii următori, indiferent de evoluțiile politice de la Washington.

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