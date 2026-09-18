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Germania rămâne fără consulate generale în Rusia. Ultimii diplomați pleacă din Sankt Petersburg

Germania rămâne fără consulate generale în Rusia. Ultimii diplomați pleacă din Sankt PetersburgConsulatul General din Sankt Petersburg al Germaniei. Sursă foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Germania închide vineri Consulatul General din Sankt Petersburg, după aproape 54 de ani de activitate, iar diplomații care lucrau în reprezentanță trebuie să părăsească Rusia până la finalul zilei. Odată cu această măsură, Berlinul nu mai are niciun consulat general deschis pe teritoriul rus, iar atribuțiile instituției vor fi preluate de Ambasada Germaniei la Moscova.

Pregătirile pentru închidere au fost vizibile încă de joi. Steagurile Germaniei și Uniunii Europene au fost coborâte de pe clădirea consulatului din Sankt Petersburg, în timp ce stemele și plăcuțele oficiale au fost îndepărtate.

Angajații au scos în cursul dimineții și simbolurile vulturului federal german aflate pe ferestre. În apropierea reprezentanței a fost folosit un echipament mobil pentru distrugerea documentelor, iar în zilele anterioare din clădire au fost transportate cutii și alte bunuri, potrivit Kommersant.

Germania rămâne fără consulate generale în Rusia. Reprezentanța funcționa din 1972

Consulatul german din oraș funcționa din anul 1972, perioadă în care Sankt Petersburg purta încă numele de Leningrad.

La momentul deschiderii, acesta a devenit primul consulat general al Republicii Federale Germania înființat în Uniunea Sovietică. Activitatea reprezentanței se încheie astfel după aproape 54 de ani.

Închiderea trebuie finalizată până vineri, 18 septembrie, același termen până la care diplomații germani din Sankt Petersburg trebuie să părăsească Rusia.

Ambasada Germaniei la Moscova va prelua atribuțiile consulatului

Ambasada Germaniei din Moscova își continuă activitatea și va prelua atribuțiile care reveneau până acum Consulatului General din Sankt Petersburg.

Reprezentanța din acest oraș era ultimul consulat general german rămas deschis în Rusia, după reducerea treptată a prezenței diplomatice regionale a Berlinului.

Germania și-a închis în 2023 consulatele generale din Kaliningrad, Ekaterinburg și Novosibirsk. Măsurile au venit după ce Moscova a limitat numărul angajaților care puteau lucra în instituțiile diplomatice, educaționale și culturale germane din Rusia.

Sankt Petersburg, Rusia. Moscova

Sankt Petersburg. Sursa foto: pixabay.com

Moscova a decis închiderea consulatului din Sankt Petersburg

Decizia privind închiderea Consulatului General german din Sankt Petersburg a fost luată de autoritățile ruse, ca răspuns la măsurile adoptate de Berlin împotriva reprezentanțelor ruse din Germania. Germania a decis închiderea Consulatului General al Rusiei din Bonn și, ulterior, încetarea activității Casei Ruse de Știință și Cultură din Berlin.

Berlinul a luat aceste măsuri după incidentul produs pe 4 august pe aeroportul Leipzig/Halle, unde a fost găsită o dronă cu explozibili în apropierea unui avion militar ucrainean. Autoritățile germane au susținut că Rusia s-ar afla în spatele incidentului, acuzație respinsă de Moscova.

Ministerul german de Externe a anunțat oficial că reprezentanța rusă din Bonn urma să fie închisă începând cu 18 septembrie, împreună cu alte măsuri adoptate de Berlin în relația cu Rusia.

Rusia a cerut, la rândul său, încetarea activității reprezentanțelor Institutului Goethe. La Sankt Petersburg, institutul și-a închis porțile pe 12 septembrie, cu mai puțin de o săptămână înainte de închiderea definitivă a Consulatului General al Germaniei.

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