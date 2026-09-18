Copiii, între droguri, dezinformare și tehnologie. Apel urgent lansat la Camera Deputaților

Copiii României sunt expuși unor pericole tot mai greu de controlat, în timp ce școala și profesorii sunt obligați să gestioneze aproape singuri efectele lipsei de implicare a familiei, ale vulnerabilităților sociale, consumului de droguri, dezinformării și tehnologiei folosite fără discernământ.

Semnalul de alarmă a fost lansat în cadrul conferinței „România Responsabilă”, desfășurată joi, 17 septembrie, la Camera Deputaților.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană, în parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Universitatea Ecologică din București, Academia Da Vinci și Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Reprezentanți ai Parlamentului, ai sistemului de învățământ, presei, mediului academic și societății civile au discutat despre siguranța elevilor, prevenirea consumului de droguri, respectul acordat profesorilor, dezvoltarea gândirii critice și folosirea responsabilă a tehnologiei și inteligenței artificiale.

Lavinia Șandru, inițiatoarea proiectului „România Responsabilă”, a avertizat că profesorii nu pot prelua toate responsabilitățile abandonate de familie, instituții și comunitate.

„O Românie responsabilă începe cu felul în care își protejează și își educă propriii copii. Nu le putem cere elevilor să fie responsabili într-o societate în care instituțiile, familia și comunitatea își pasează responsabilitatea de la una la alta. Profesorii nu pot fi lăsați singuri. Avem nevoie de un parteneriat real între școală, familie, autorități, presă și societatea civilă”, a declarat Lavinia Șandru.

Alexandru-Mihai Ghigiu, președintele Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților, a susținut că educația are nevoie de stabilitate și continuitate, nu de măsuri schimbate odată cu fiecare mandat politic.

„Educația nu poate fi construită prin măsuri izolate și nici schimbată de la un mandat la altul. Avem nevoie de continuitate, de stabilitate și de politici publice așezate în jurul nevoilor reale ale elevilor și profesorilor. Responsabilitatea noastră este să oferim școlii instrumentele necesare pentru a pregăti copii capabili să înțeleagă lumea în care trăiesc și să își construiască propriul viitor”, a afirmat Alexandru-Mihai Ghigiu.

Florin Lixandru, inspectorul școlar general al Municipiului București, a subliniat că școala modernă trebuie să ofere copiilor nu numai cunoștințe, ci și siguranță, repere și capacitatea de a lua decizii corecte.