Politica

Ponta i-a cerut lui Bolojan votul pentru Guvernul Niculescu. PNL nu intră la guvernare cu PSD

Ponta i-a cerut lui Bolojan votul pentru Guvernul Niculescu. PNL nu intră la guvernare cu PSDVictor Ponta. Sursă foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Victor Ponta i-a cerut joi lui Ilie Bolojan ca PNL să voteze instalarea Guvernului condus de Luca Niculescu, susținând că liberalii ar trebui să se delimiteze de USR în acest moment. În aceeași zi, Ilie Bolojan a anunțat, după întâlnirea cu premierul desemnat, că PNL nu va participa la viitorul Executiv, dar este deschis să voteze instalarea acestuia în Parlament.

Ponta i-a cerut lui Bolojan vot pentru Guvernul Niculescu

Fostul premier Victor Ponta a transmis că pentru el era „foarte clar și logic” că Ilie Bolojan înțelege situația și așteaptă de la Luca Niculescu o „ieșire diplomatică”.

Ponta a susținut că, în cazul în care Guvernul Niculescu nu ar trece de Parlament din cauza PNL, iar Bolojan ar rămâne la Palatul Victoria fără puteri depline, situația țării s-ar putea agrava.

„Dacă nu trece nici Guvernul „Luca Niculescu” din cauza PNL, iar el rămâne blocat, fără puteri, la Palatul Victoria, situația țării va fi catastrofală. El va fi identificat drept principalul vinovat și responsabil, cel care „se ține de scaun” în timp ce totul în jur se prăbușește. Sunt convins că Ilie Bolojan NU își dorește acest lucru”, a scris Ponta pe Facebook.

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Ponta a invocat situația de la Ministerul Finanțelor

Fostul premier a susținut și că argumentul potrivit căruia social-democrații ar putea „distruge bugetul” nu ar fi justificat în condițiile în care Alexandru Nazare ar rămâne ministru al Finanțelor.

„Când la Ministerul de Finanțe rămâne Alexandru Nazare- adică ministrul din guvernul tău -, iar premier este Luca Niculescu, este absolut neserios să afirmi că „pesediștii vor distruge bugetul pentru baronii și primarii lor”. Ilie Bolojan știe la fel de bine ca mine că niciun leu nu iese din Guvernul României fără semnăturile ministrului de Finanțe și ale premierului”, a afirmat Ponta.

El a criticat mesajele USR pe această temă și a susținut că PNL ar trebui să voteze instalarea noului Guvern.

„Trebuie să ai nesimțirea useriștilor și a murarilor ca să ai premier și ministru de Finanțe de-ai tăi și să urli că „fură pesediștii banii”. Mesajul de azi al lui Ilie Bolojan contrazice tocmai această lozincă cretină a USR”, a mai scris fostul premier.

Ponta a criticat modul în care a fost demis Guvernul Bolojan

Victor Ponta a susținut că Guvernul Bolojan a fost demis din cauza comportamentului miniștrilor USR și a afirmat că PNL ar trebui să țină cont de această experiență.

„Guvernul „Bolojan” a fost demis de Parlament dintr-o singură cauză: aroganța, agresivitatea și ticăloșia miniștrilor USR, care au reușit să coalizeze toate celelalte forțe împotriva sa! Deși nu recunosc public, Ilie Bolojan și peneliștii știu acest adevăr brutal!”, a afirmat Ponta.

El a invocat și experiența Guvernului „Mureșan”, despre care a susținut că a obținut mai puține voturi decât Guvernul „Veștea”.

„Chiar dacă au nevoie de mașinăria de propagandă a USR, Bolojan și PNL sunt conștienți că nu vor mai putea participa niciodată la guvernarea țării cât timp nu se delimitează, în momente importante, de fanatismul distructiv al USR. Votul pentru Guvernul „Luca Niculescu” este un astfel de moment”, a mai scris Ponta.

Ponta a vorbit despre o „ieșire” pentru Bolojan și PNL

În mesajul său, fostul premier a susținut că poziția PNL ar fi fost influențată până acum de lideri USR pe care i-a nominalizat și care, în opinia sa, s-ar teme că își pierd funcțiile în cazul schimbării formulei de guvernare.

„Sigur că isteria agresivă și jelaniile lui Fritz, Țoiu, Buzăianu & Co., care se văd rămași fără funcții, birouri, secretare, șoferi, SPP, consilieri și deplasări în străinătate pe bani publici, i-au blocat până acum pe Ilie Bolojan și pe cei din PNL și, implicit, au blocat toată țara”, a susținut Ponta.

El a continuat spunând că PNL ar fi ajuns să caute o soluție pentru a ieși din această situație.

„Dar să fii aliat cu niște nebuni scandalagii, care te țin numai în conflicte cu toată lumea, înseamnă să duci o viață obositoare. Și cred că Ilie Bolojan și cei din PNL sunt cam sătui și caută o „ieșire” onorabilă. Sper ca Luca Niculescu să le ofere, diplomatic, această soluție”, a încheiat Victor Ponta.

Bolojan: PNL nu intră în Guvernul Niculescu

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

În aceeași zi, după discuțiile cu Luca Niculescu, Ilie Bolojan a anunțat că PNL nu intenționa să participe la viitorul Guvern.

„Am discutat despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenţionează să participe în acest guvern. Avem o decizie, în baza experienţei pe care am avut-o în ultimul an, de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social-Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziţie”, a declarat Bolojan după întâlnirea cu premierul desemnat.

PNL este deschis să voteze instalarea Guvernului

Liderul PNL a precizat însă că liberalii erau dispuși să voteze instalarea Guvernului Niculescu, având în vedere situația României și necesitatea existenței unui Executiv cu puteri depline.

„L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situaţia în care se găseşte România şi necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline care, pe de-o parte să acţioneze pentru a rezolva urgenţele bugetare actuale, asigurarea bunei funcţionări a serviciilor statului prin rectificarea de buget, luarea de măsuri pentru limitarea cheltuielilor, în aşa fel încât să ne încadrăm în ţinte, şi, sigur, pregătirea bugetului pentru anul viitor, în aşa fel încât România să intre într-o perioadă de relansare economică şi ceea ce am câştigat, ca eforturile pe care le-au făcut toţi românii în acest an să nu fie pierdute”, a spus Bolojan.

Decizia finală a PNL urma să fie luată după programul Guvernului

Ilie Bolojan a mai spus că poziția finală a PNL urma să fie stabilită după ce Luca Niculescu ar fi finalizat programul de guvernare și lista viitorului Executiv.

Bolojan a precizat că, săptămâna următoare, urma să convoace Biroul Politic Național al PNL și, cel mai probabil, să aibă o nouă discuție cu premierul desemnat, după care liberalii urmau să își stabilească poziția.

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