Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat joi că i-a transmis premierului desemnat Luca Niculescu că liberalii nu intenționează să participe la viitorul Guvern. Bolojan a precizat însă că PNL este deschis să acorde un vot pentru învestirea Executivului.

Ilie Bolojan a precizat că decizia PNL de a nu intra în viitorul Guvern are legătură cu experiența politică din ultimul an. Liberalii au stabilit că nu vor participa, în actualul context politic, la o guvernare alături de PSD.

„Am discutat despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenţionează să participe în acest guvern. Avem o decizie, în baza experienţei pe care am avut-o în ultimul an, de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social-Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziţie”, a declarat Ilie Bolojan după întâlnirea cu premierul desemnat.

Președintele PNL a spus că discuțiile cu Luca Niculescu au vizat și posibilitatea ca liberalii să susțină în Parlament instalarea noului Executiv, chiar dacă nu vor face parte din acesta.

„L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern”, a spus Bolojan, invocând situația în care se află România și necesitatea unui Executiv cu puteri depline.

Potrivit liderului PNL, un astfel de Guvern trebuie să gestioneze problemele bugetare urgente, să asigure funcționarea serviciilor statului prin rectificarea bugetară și să ia măsuri pentru limitarea cheltuielilor, astfel încât România să respecte țintele asumate.

O altă prioritate este pregătirea bugetului pentru anul viitor, în contextul obiectivului de relansare economică.

Bolojan a mai spus că este important ca eforturile depuse de români în acest an să nu fie pierdute.

Poziția finală a PNL va fi stabilită după ce Luca Niculescu va definitiva programul de guvernare și componența viitorului Executiv. Bolojan a anunțat că, în funcție de aceste elemente, va convoca săptămâna viitoare Biroul Politic Național al PNL. Liberalii ar urma să aibă, de asemenea, o nouă discuție cu premierul desemnat, înainte de a decide poziția partidului față de viitorul Guvern.