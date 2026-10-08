Politica

Luca Niculescu, după întâlnirea cu PNL: Liberalii nu s-au arătat deschiși să intre la guvernare cu PSD

Luca Niculescu, după întâlnirea cu PNL: Liberalii nu s-au arătat deschiși să intre la guvernare cu PSDSursa: Inquam Photos/George Călin
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Din cuprinsul articolului

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat joi, după întâlnirea cu conducerea PNL, că liderii liberali nu au primit cu deschidere propunerea PSD privind formarea unui guvern împreună.

„Au ascultat propunerea venită de la PSD. Nu mi s-a părut că e o propunere pe care o primesc cu cea mai mare deschidere”, a spus Niculescu.

Declarația vine după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat joi că social-democrații vor susține guvernul condus de Luca Niculescu doar în condițiile în care PNL și UDMR vor face parte din viitorul Executiv alături de PSD.

Sorin Grindeanu

Sursa: Inquam Photos/George Călin

Luca Niculescu a explicat, în discuțiile cu liberalii, că formarea unui Executiv care să aibă susținere politică și atribuții depline este necesară în contextul apropierii unor termene importante pentru deciziile bugetare. Premierul desemnat a precizat că discuțiile au inclus și securitatea României, pe fondul războiului de la graniță.

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Relaxarea fiscală, condiționată de angajamentele României

Consolidarea fiscală și respectarea angajamentelor asumate de România s-au numărat printre temele discutate de premierul desemnat cu reprezentanții PNL.

Niculescu a precizat că eventualele măsuri de relaxare fiscală trebuie să fie compatibile cu cadrul convenit deja de România.

„Am vorbit, de asemenea, despre consolidare fiscală, despre importanța respectării angajamentelor asumate de România și ca orice măsură de relaxare fiscală să se înscrie în acest cadru pe care România l-a discutat”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul desemnat nu a prezentat însă, după întâlnirea cu liberalii, măsuri fiscale concrete și nici eventuale modificări ale taxelor sau impozitelor.

Rectificarea bugetară și bugetul pe 2027, printre priorități

Luca Niculescu a insistat asupra formării unui Guvern care să beneficieze de susținere politică și să aibă puteri depline pentru a putea lua deciziile impuse de calendarul bugetar.

Premierul desemnat a arătat că rectificarea bugetară trebuie realizată într-un timp scurt, iar elaborarea bugetului pentru anul 2027 trebuie începută până la sfârșitul acestui an.

„Avem termene care vin rapid peste noi. Trebuie făcută rapid o rectificare bugetară, apoi este nevoie de creionarea unui buget până la finalul acestui an, creionarea unui buget pentru 2027”, a spus Luca Niculescu.

Aceleași probleme au fost menționate de Niculescu și după discuțiile cu PSD. Atunci, premierul desemnat a avertizat că lipsa unei rectificări bugetare ar putea crea probleme în privința plăților către finalul anului.

Securitatea României, pe agenda discuțiilor cu PNL

Discuțiile dintre Luca Niculescu și conducerea PNL au inclus și situația de securitate din regiune.

„Am vorbit, evident, și despre securitatea României. Suntem într-o perioadă pe care o cunoaștem foarte bine, în care avem război la graniță”, a afirmat premierul desemnat.

La finalul întâlnirii, Niculescu le-a mulțumit reprezentanților PNL pentru sprijinul acordat demersului României de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

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